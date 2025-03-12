https://1prime.ru/20250312/vsu-855690496.html
ВСУ сдались в плен под Новолюбовкой
ВСУ сдались в плен под Новолюбовкой - 12.03.2025, ПРАЙМ
ВСУ сдались в плен под Новолюбовкой
Подразделение из 7 человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен бойцам группировки войск "Запад" под Новолюбовкой | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T07:21+0300
2025-03-12T07:21+0300
2025-03-12T07:21+0300
общество
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855690496.jpg?1741753314
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Подразделение из 7 человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен бойцам группировки войск "Запад" под Новолюбовкой на сватовском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Под Новолюбовкой на сватовском направлении боевики ВСУ массово сдались в плен. Под натиском бойцов группировки войск "Запад" ВС РФ, оружие сложили 7 украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ. Кроме того, на отбитых у ВСУ позициях были найдены двое застреленных своими же сослуживцами боевиков киевского режима", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
Кадры со сдачей в плен боевиков киевского режима переданы в распоряжение РИА Новости.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
ВСУ сдались в плен под Новолюбовкой
Под Новолюбовкой бойцы 66-й отдельной мехбригады ВСУ массово сдались в плен
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Подразделение из 7 человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен бойцам группировки войск "Запад" под Новолюбовкой на сватовском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Под Новолюбовкой на сватовском направлении боевики ВСУ массово сдались в плен. Под натиском бойцов группировки войск "Запад" ВС РФ, оружие сложили 7 украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ. Кроме того, на отбитых у ВСУ позициях были найдены двое застреленных своими же сослуживцами боевиков киевского режима", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
Кадры со сдачей в плен боевиков киевского режима переданы в распоряжение РИА Новости.