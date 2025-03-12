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ВСУ сдались в плен под Новолюбовкой - 12.03.2025, ПРАЙМ
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ВСУ сдались в плен под Новолюбовкой
ВСУ сдались в плен под Новолюбовкой - 12.03.2025, ПРАЙМ
ВСУ сдались в плен под Новолюбовкой
Подразделение из 7 человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен бойцам группировки войск "Запад" под Новолюбовкой | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T07:21+0300
2025-03-12T07:21+0300
общество
экономика
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Подразделение из 7 человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен бойцам группировки войск "Запад" под Новолюбовкой на сватовском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Под Новолюбовкой на сватовском направлении боевики ВСУ массово сдались в плен. Под натиском бойцов группировки войск "Запад" ВС РФ, оружие сложили 7 украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ. Кроме того, на отбитых у ВСУ позициях были найдены двое застреленных своими же сослуживцами боевиков киевского режима", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. Кадры со сдачей в плен боевиков киевского режима переданы в распоряжение РИА Новости.
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40
192
40
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40
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40
общество
Общество , Экономика
07:21 12.03.2025
 
ВСУ сдались в плен под Новолюбовкой

Под Новолюбовкой бойцы 66-й отдельной мехбригады ВСУ массово сдались в плен

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Подразделение из 7 человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен бойцам группировки войск "Запад" под Новолюбовкой на сватовском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Под Новолюбовкой на сватовском направлении боевики ВСУ массово сдались в плен. Под натиском бойцов группировки войск "Запад" ВС РФ, оружие сложили 7 украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ. Кроме того, на отбитых у ВСУ позициях были найдены двое застреленных своими же сослуживцами боевиков киевского режима", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
Кадры со сдачей в плен боевиков киевского режима переданы в распоряжение РИА Новости.
 
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