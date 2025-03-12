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ВСУ сдались в плен под Новолюбовкой

ВСУ сдались в плен под Новолюбовкой - 12.03.2025, ПРАЙМ

ВСУ сдались в плен под Новолюбовкой

Подразделение из 7 человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен бойцам группировки войск "Запад" под Новолюбовкой | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T07:21+0300

2025-03-12T07:21+0300

2025-03-12T07:21+0300

общество

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Подразделение из 7 человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен бойцам группировки войск "Запад" под Новолюбовкой на сватовском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Под Новолюбовкой на сватовском направлении боевики ВСУ массово сдались в плен. Под натиском бойцов группировки войск "Запад" ВС РФ, оружие сложили 7 украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ. Кроме того, на отбитых у ВСУ позициях были найдены двое застреленных своими же сослуживцами боевиков киевского режима", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. Кадры со сдачей в плен боевиков киевского режима переданы в распоряжение РИА Новости.

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общество