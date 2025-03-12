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Выдачи ипотеки в России в 2025 году окажутся на 30% ниже итогов 2024 года

Выдачи ипотеки в России в 2025 году окажутся на 30% ниже итогов 2024 года - 12.03.2025, ПРАЙМ

Выдачи ипотеки в России в 2025 году окажутся на 30% ниже итогов 2024 года

Объем выдач ипотеки в России в 2025 году окажется на 30% ниже итогов 2024 года, основная доля по-прежнему будет приходиться на сохранившиеся льготные программы, | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T00:16+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Объем выдач ипотеки в России в 2025 году окажется на 30% ниже итогов 2024 года, основная доля по-прежнему будет приходиться на сохранившиеся льготные программы, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". По данным ЦБ, в 2024 году банки выдали 4,9 триллиона рублей ипотеки, что почти на 40% ниже результатов 2023 года (7,8 триллиона рублей). Прирост портфеля таких кредитов в прошлом году замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок, как указывал регулятор, "был сильно перегрет массовой господдержкой". "Мы ожидаем, что в текущем году объем выдач окажется на 30% ниже итогов 2024-го, при этом основная доля по-прежнему будет приходиться на сохранившиеся льготные программы, поскольку активизация рыночных сделок возможна при снижении ставки до 13–15%, что, согласно прогнозу агентства "Эксперт РА", маловероятно в 2025-м. При этом не исключено дальнейшее ужесточение макропруденциального регулирования", - сообщается в обзоре "Прогноз банковского кредитования на 2025 год: под куполом ограничений". Вместе с тем, несмотря на отрицательную динамику выдач, по итогам года темп роста портфеля составит около 8–9%, что во многом будет обусловлено снижением досрочных погашений, поскольку в текущих условиях населению выгоднее размещать средства на депозитах, чем направлять свободные ресурсы на погашение кредитов сверх обязательных платежей, считают эксперты. В России с 1 июля 2024 года завершилась массовая льготная ипотечная госпрограмма - на покупку жилья в новостройках под 8%, запущенная в апреле 2020 года. В стране продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки.

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