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Цены на яйца в США выросли на 59 процентов в годовом выражении
Цены на яйца в США выросли на 59 процентов в годовом выражении - 12.03.2025, ПРАЙМ
Цены на яйца в США выросли на 59 процентов в годовом выражении
Индекс цен на яйца в США в феврале подскочил на 58,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:58+0300
2025-03-12T15:58+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Индекс цен на яйца в США в феврале подскочил на 58,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. "Индекс (цен - ред.) на яйца увеличился на 58,8%", - говорится в релизе ведомства. В месячном выражении рост в феврале составил 10,4% после увеличения на 15,2% в январе к декабрю, отмечается в статистике. При этом общая инфляция в США по итогам февраля составила 2,8% в годовом выражении после 3% месяцем ранее. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
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россия, сша, яйца
Экономика, РОССИЯ, США, яйца
Цены на яйца в США выросли на 59 процентов в годовом выражении
Цены на яйца в США выросли в феврале на 59% в годовом выражении
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Индекс цен на яйца в США в феврале подскочил на 58,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
"Индекс (цен - ред.) на яйца увеличился на 58,8%", - говорится в релизе ведомства.
В месячном выражении рост в феврале составил 10,4% после увеличения на 15,2% в январе к декабрю, отмечается в статистике.
При этом общая инфляция в США по итогам февраля составила 2,8% в годовом выражении после 3% месяцем ранее.
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
Трамп обвинил Байдена в высоких ценах на яйца