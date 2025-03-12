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Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет - 12.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250312/yuan-855699380.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет - 12.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет
Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов среды демонстрирует небольшое снижение, следует из данных торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов среды демонстрирует небольшое снижение, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.58 мск растет на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,88 рубля. Политические новости появились вчера под вечер, укрепив дневное рублевое ралли и подтвердив надежды на то, что в Саудовской Аравии на этой неделе может быть достигнут прогресс в плане в процессе "потепления" отношений между Россией и США. Сегодня и до конца недели будут появляться детали переговоров, комментирует Владислав Антонов из BitRiver. Если они совпадут с тем, что ждет рынок, рубль подорожает дополнительно, добавляет эксперт. "Высокая неопределённость дальнейшего развития ситуации будет сохранятся до пятницы, когда планируется телефонный разговор президентов России и США. В этих условиях игра на укрепление рубля скорее всего прекратится и биржевые котировки перейдут к консолидации в районе 11,7-12,2 рубля за юань", - добавляет Денис Попов из Промсвязьбанка. "По-прежнему сохраняем ожидания раннего старта подготовки экспортёров к крупным налоговым выплатам марта, что окажет поддержку курсу рубля, а при благоприятном новостном фоне может сдвинуть котировки рубля к более крепким уровням", - заключает он.
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
12:12 12.03.2025
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет

Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов растет на 3 копейки

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов среды демонстрирует небольшое снижение, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.58 мск растет на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,88 рубля.
Политические новости появились вчера под вечер, укрепив дневное рублевое ралли и подтвердив надежды на то, что в Саудовской Аравии на этой неделе может быть достигнут прогресс в плане в процессе "потепления" отношений между Россией и США. Сегодня и до конца недели будут появляться детали переговоров, комментирует Владислав Антонов из BitRiver. Если они совпадут с тем, что ждет рынок, рубль подорожает дополнительно, добавляет эксперт.
"Высокая неопределённость дальнейшего развития ситуации будет сохранятся до пятницы, когда планируется телефонный разговор президентов России и США. В этих условиях игра на укрепление рубля скорее всего прекратится и биржевые котировки перейдут к консолидации в районе 11,7-12,2 рубля за юань", - добавляет Денис Попов из Промсвязьбанка.
"По-прежнему сохраняем ожидания раннего старта подготовки экспортёров к крупным налоговым выплатам марта, что окажет поддержку курсу рубля, а при благоприятном новостном фоне может сдвинуть котировки рубля к более крепким уровням", - заключает он.
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Курс юаня завершил торги снижением до 11,85 рубля
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