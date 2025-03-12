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Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет

Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет - 12.03.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет

Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов среды демонстрирует небольшое снижение, следует из данных торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов среды демонстрирует небольшое снижение, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.58 мск растет на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,88 рубля. Политические новости появились вчера под вечер, укрепив дневное рублевое ралли и подтвердив надежды на то, что в Саудовской Аравии на этой неделе может быть достигнут прогресс в плане в процессе "потепления" отношений между Россией и США. Сегодня и до конца недели будут появляться детали переговоров, комментирует Владислав Антонов из BitRiver. Если они совпадут с тем, что ждет рынок, рубль подорожает дополнительно, добавляет эксперт. "Высокая неопределённость дальнейшего развития ситуации будет сохранятся до пятницы, когда планируется телефонный разговор президентов России и США. В этих условиях игра на укрепление рубля скорее всего прекратится и биржевые котировки перейдут к консолидации в районе 11,7-12,2 рубля за юань", - добавляет Денис Попов из Промсвязьбанка. "По-прежнему сохраняем ожидания раннего старта подготовки экспортёров к крупным налоговым выплатам марта, что окажет поддержку курсу рубля, а при благоприятном новостном фоне может сдвинуть котировки рубля к более крепким уровням", - заключает он.

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