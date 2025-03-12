https://1prime.ru/20250312/yuan-855718745.html
Юань за торговую сессию вырос до 11,94 рубля
Юань за торговую сессию вырос до 11,94 рубля - 12.03.2025, ПРАЙМ
Юань за торговую сессию вырос до 11,94 рубля
Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню: китайская валюта закрыла торговую сессию на отметке 11,94 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:07+0300
2025-03-12T19:07+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню: китайская валюта закрыла торговую сессию на отметке 11,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек - до 11,94 рубля.
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рынки, курсы валют, юань, рубль
Экономика, Рынки, курсы валют, юань, рубль
Юань за торговую сессию вырос до 11,94 рубля
Юань на Мосбирже за торговую сессию вырос до 11,94 рубля