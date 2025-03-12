https://1prime.ru/20250312/yuan-855722261.html
Рубль снизился против юаня после трех дней роста
Рубль снизился против юаня после трех дней роста - 12.03.2025, ПРАЙМ
Рубль снизился против юаня после трех дней роста
Курс рубля в среду снизился против юаня после трех сессий роста, впрочем, китайская валюта пока остается ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T20:33+0300
2025-03-12T20:33+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в среду снизился против юаня после трех сессий роста, впрочем, китайская валюта пока остается ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек - до 11,94 рубля. Объем дневных торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 8,4 миллиарда юаней. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,66 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВНИЗ Рубль против юаня в течение всей сессии среды торговался в минусе на Мосбирже. При этом снижение курса юаня в предыдущие три сессии подряд привело его к минимуму за две недели. В среду юань корректировал это снижение, "коснулся" уровня 12 рублей, но не смог остаться на нем к закрытию торгов. "Без четких новостей по геополитике, рубль будет вынужден или стоять на паузе, или уйти в коррекцию. В среду реализовался второй сценарий, который может быть даже благоприятнее для рынка в текущих условиях", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Стоимость нефти к 20.17 мск росла на 2,1%, до 71 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 103,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Относительную крепость рубля можно объяснить во многом продажей экспортной выручки и возникшим интересом инвесторов к ОФЗ, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Однако, скорее всего, такая ситуация носит временный характер, и сохраняющаяся неопределенность вернет курсы ближе к уровням 89–90 рублей за доллар", - добавляет он. "Навес" из валютного предложения и повышенной активности компаний-экспортеров по продаже валюты в предыдущий налоговый период неплохо поддержали позиции рубля, отмечает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "В то же время, есть два фактора риска: в ценах не отражен предыдущий спад в нефти, и рынок до сих пор не получил столь ожидаемых новостей геополитического порядка", - добавляет он. Конъюнктуру рынка определит новостная повестка по урегулированию конфликта на Украине, полагает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Инвесторы ожидают ответа России на договоренности между США и Украиной о 30-дневной заморозке конфликта", - добавляет он.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рынки, мосбиржа, курсы валют, юань, рубль
Экономика, Рынки, Мосбиржа, курсы валют, юань, рубль
Рубль снизился против юаня после трех дней роста
Рубль снизился против юаня на Московской бирже после трех дней роста
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в среду снизился против юаня после трех сессий роста, впрочем, китайская валюта пока остается ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек - до 11,94 рубля. Объем дневных торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 8,4 миллиарда юаней.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,66 рубля.
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РУБЛЬ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВНИЗ
Рубль против юаня в течение всей сессии среды торговался в минусе на Мосбирже. При этом снижение курса юаня в предыдущие три сессии подряд привело его к минимуму за две недели. В среду юань корректировал это снижение, "коснулся" уровня 12 рублей, но не смог остаться на нем к закрытию торгов.
"Без четких новостей по геополитике, рубль будет вынужден или стоять на паузе, или уйти в коррекцию. В среду реализовался второй сценарий, который может быть даже благоприятнее для рынка в текущих условиях", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Стоимость нефти к 20.17 мск росла на 2,1%, до 71 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 103,5 пункта.
Относительную крепость рубля можно объяснить во многом продажей экспортной выручки и возникшим интересом инвесторов к ОФЗ, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Однако, скорее всего, такая ситуация носит временный характер, и сохраняющаяся неопределенность вернет курсы ближе к уровням 89–90 рублей за доллар", - добавляет он.
"Навес" из валютного предложения и повышенной активности компаний-экспортеров по продаже валюты в предыдущий налоговый период неплохо поддержали позиции рубля, отмечает Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"В то же время, есть два фактора риска: в ценах не отражен предыдущий спад в нефти, и рынок до сих пор не получил столь ожидаемых новостей геополитического порядка", - добавляет он.
Конъюнктуру рынка определит новостная повестка по урегулированию конфликта на Украине, полагает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Инвесторы ожидают ответа России на договоренности между США и Украиной о 30-дневной заморозке конфликта", - добавляет он.