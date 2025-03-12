https://1prime.ru/20250312/yuan-855722261.html

Рубль снизился против юаня после трех дней роста

Рубль снизился против юаня после трех дней роста - 12.03.2025, ПРАЙМ

Рубль снизился против юаня после трех дней роста

Курс рубля в среду снизился против юаня после трех сессий роста, впрочем, китайская валюта пока остается ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T20:33+0300

2025-03-12T20:33+0300

2025-03-12T20:33+0300

экономика

рынки

мосбиржа

курсы валют

юань

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в среду снизился против юаня после трех сессий роста, впрочем, китайская валюта пока остается ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек - до 11,94 рубля. Объем дневных торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 8,4 миллиарда юаней. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,66 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВНИЗ Рубль против юаня в течение всей сессии среды торговался в минусе на Мосбирже. При этом снижение курса юаня в предыдущие три сессии подряд привело его к минимуму за две недели. В среду юань корректировал это снижение, "коснулся" уровня 12 рублей, но не смог остаться на нем к закрытию торгов. "Без четких новостей по геополитике, рубль будет вынужден или стоять на паузе, или уйти в коррекцию. В среду реализовался второй сценарий, который может быть даже благоприятнее для рынка в текущих условиях", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Стоимость нефти к 20.17 мск росла на 2,1%, до 71 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 103,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Относительную крепость рубля можно объяснить во многом продажей экспортной выручки и возникшим интересом инвесторов к ОФЗ, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Однако, скорее всего, такая ситуация носит временный характер, и сохраняющаяся неопределенность вернет курсы ближе к уровням 89–90 рублей за доллар", - добавляет он. "Навес" из валютного предложения и повышенной активности компаний-экспортеров по продаже валюты в предыдущий налоговый период неплохо поддержали позиции рубля, отмечает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "В то же время, есть два фактора риска: в ценах не отражен предыдущий спад в нефти, и рынок до сих пор не получил столь ожидаемых новостей геополитического порядка", - добавляет он. Конъюнктуру рынка определит новостная повестка по урегулированию конфликта на Украине, полагает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Инвесторы ожидают ответа России на договоренности между США и Украиной о 30-дневной заморозке конфликта", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250312/kurs-855714755.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мосбиржа, курсы валют, юань, рубль