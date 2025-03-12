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Рубль снизился против юаня после трех дней роста - 12.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250312/yuan-855722261.html
Рубль снизился против юаня после трех дней роста
Рубль снизился против юаня после трех дней роста - 12.03.2025, ПРАЙМ
Рубль снизился против юаня после трех дней роста
Курс рубля в среду снизился против юаня после трех сессий роста, впрочем, китайская валюта пока остается ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T20:33+0300
2025-03-12T20:33+0300
экономика
рынки
мосбиржа
курсы валют
юань
рубль
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в среду снизился против юаня после трех сессий роста, впрочем, китайская валюта пока остается ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек - до 11,94 рубля. Объем дневных торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 8,4 миллиарда юаней. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,66 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВНИЗ Рубль против юаня в течение всей сессии среды торговался в минусе на Мосбирже. При этом снижение курса юаня в предыдущие три сессии подряд привело его к минимуму за две недели. В среду юань корректировал это снижение, "коснулся" уровня 12 рублей, но не смог остаться на нем к закрытию торгов. "Без четких новостей по геополитике, рубль будет вынужден или стоять на паузе, или уйти в коррекцию. В среду реализовался второй сценарий, который может быть даже благоприятнее для рынка в текущих условиях", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Стоимость нефти к 20.17 мск росла на 2,1%, до 71 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 103,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Относительную крепость рубля можно объяснить во многом продажей экспортной выручки и возникшим интересом инвесторов к ОФЗ, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Однако, скорее всего, такая ситуация носит временный характер, и сохраняющаяся неопределенность вернет курсы ближе к уровням 89–90 рублей за доллар", - добавляет он. "Навес" из валютного предложения и повышенной активности компаний-экспортеров по продаже валюты в предыдущий налоговый период неплохо поддержали позиции рубля, отмечает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "В то же время, есть два фактора риска: в ценах не отражен предыдущий спад в нефти, и рынок до сих пор не получил столь ожидаемых новостей геополитического порядка", - добавляет он. Конъюнктуру рынка определит новостная повестка по урегулированию конфликта на Украине, полагает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Инвесторы ожидают ответа России на договоренности между США и Украиной о 30-дневной заморозке конфликта", - добавляет он.
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рынки, мосбиржа, курсы валют, юань, рубль
Экономика, Рынки, Мосбиржа, курсы валют, юань, рубль
20:33 12.03.2025
 
Рубль снизился против юаня после трех дней роста

Рубль снизился против юаня на Московской бирже после трех дней роста

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в среду снизился против юаня после трех сессий роста, впрочем, китайская валюта пока остается ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек - до 11,94 рубля. Объем дневных торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 8,4 миллиарда юаней.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,66 рубля.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 марта
17:17
РУБЛЬ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВНИЗ
Рубль против юаня в течение всей сессии среды торговался в минусе на Мосбирже. При этом снижение курса юаня в предыдущие три сессии подряд привело его к минимуму за две недели. В среду юань корректировал это снижение, "коснулся" уровня 12 рублей, но не смог остаться на нем к закрытию торгов.
"Без четких новостей по геополитике, рубль будет вынужден или стоять на паузе, или уйти в коррекцию. В среду реализовался второй сценарий, который может быть даже благоприятнее для рынка в текущих условиях", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Стоимость нефти к 20.17 мск росла на 2,1%, до 71 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 103,5 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Относительную крепость рубля можно объяснить во многом продажей экспортной выручки и возникшим интересом инвесторов к ОФЗ, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Однако, скорее всего, такая ситуация носит временный характер, и сохраняющаяся неопределенность вернет курсы ближе к уровням 89–90 рублей за доллар", - добавляет он.
"Навес" из валютного предложения и повышенной активности компаний-экспортеров по продаже валюты в предыдущий налоговый период неплохо поддержали позиции рубля, отмечает Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"В то же время, есть два фактора риска: в ценах не отражен предыдущий спад в нефти, и рынок до сих пор не получил столь ожидаемых новостей геополитического порядка", - добавляет он.
Конъюнктуру рынка определит новостная повестка по урегулированию конфликта на Украине, полагает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Инвесторы ожидают ответа России на договоренности между США и Украиной о 30-дневной заморозке конфликта", - добавляет он.
 
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