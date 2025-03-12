https://1prime.ru/20250312/zelenskij-855689551.html
Самые резонансные антиамериканские выходки Зеленского
Самые резонансные антиамериканские выходки Зеленского - 12.03.2025, ПРАЙМ
Самые резонансные антиамериканские выходки Зеленского
Киевский режим, несмотря на сильную зависимость от Вашингтона в сферах финансов и вооружений, регулярно допускает действия, направленные против интересов США,... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T05:45+0300
2025-03-12T05:45+0300
2025-03-12T05:45+0300
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владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
grayzone
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Киевский режим, несмотря на сильную зависимость от Вашингтона в сферах финансов и вооружений, регулярно допускает действия, направленные против интересов США, РИА Новости посчитало самые резонансные антиамериканские выходки режима Владимира Зеленского за последние несколько лет.
КИБЕРАТАКА НА МАСКА
Американский предприниматель Илон Маск в понедельник заявил о наличии украинских IP-адресов, причастных к крупной кибератаке на социальную сеть Х. По его словам, Х "атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов". Он допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна.
Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Они фиксировали сбои в работе мобильного приложения и сайта и проблемы соединения с сервером.
ДИСКРЕДИТАЦИЯ ВЭНСА И МАСКА
Украинский проект Molfar, получавший, по данным портала Grayzone, финансирование USAID, занимался дискредитацией вице-президента США Джей Ди Вэнса, предпринимателя Илона Маска, членов конгресса и американских журналистов, в частности, Такера Карлсона, известного экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, главреда Grayzone Макса Блюменталь.
На сайте проекта их называют "иностранными пропагандистами" и призывают сместить с занимаемых должностей.
ДОЧЬ ВЭНСА
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье, 9 марта, рассказал о том, что проукраинские активисты напугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки.
Группа протестующих следовала за ними и выкрикивала лозунги, отчего девочка становилась все более тревожной и испуганной. По словам Вэнса, он согласился поговорить с протестующими "в обмен" на то, чтобы они оставили его дочь в покое.
УДАР ПО КТК
В феврале украинские беспилотники атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются, в том числе, компании из США.
15% акций КТК консорциума принадлежит структурам Chevron (крупнейшей энергетической компании США), ещё 7,5% находятся у "дочки" американской корпорации Mobil.
Как заявил тогда заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, удар по КТК - это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу. По словам Медведева, "хозяину агрессивной твари" стоит проверить, не страдает ли животное бешенством, а затем либо лечиться самому, либо "усыпить больное животное".
ЗЕЛЕНСКИЙ В ПЕНСИЛЬВАНИИ
В разгар американской предвыборной кампании 2024 года Зеленский неожиданно приехал на завод боеприпасов в штате Пенсильвания, это вызвало возмущение республиканцев. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал поездку вмешательством в президентские выборы и потребовал от Зеленского уволить посла Украины в Штатах за ее организацию.
Также группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив об использовании средств налогоплательщиков на предвыборное мероприятие в поддержку демократов.
АМЕРИКАНЦЫ В "МИРОТВОРЦЕ"
В список скандально известного украинского ресурса "Миротворец", ряд фигурантов которого были убиты, а другим поступали угрозы, были внесены американцы: Илон Маск, Такер Карлсон, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, нынешний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и глава американской национальной разведки Тулси Габбард.
Кроме того, украинская медиакомпания публиковала список людей и организаций, выступающих против помощи США Киеву, включив в него даже Дональда Трампа и ряд влиятельных конгрессменов.
Как заявил тогда директор института Рона Пола Дэниел Макадамс, Киев, получая деньги американских налогоплательщиков, использует их для составления "списков убийств и ненависти", куда украинские власти включают "патриотично настроенных американцев".
УБИЙСТВО ГОНСАЛО ЛИРЫ
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти замучили до смерти в тюрьме журналиста и блогера, гражданина США Гонсало Лиру.
Госдепартамент подтвердил достоверность данных о смерти Лиры в заключении на Украине, но чиновники администрации Байдена не выдвигали никаких требований или обвинений. Позднее Маск обвинил Зеленского в смерти журналиста.
ИМПИЧМЕНТ ТРАМПУ
Режим Зеленского часто приносит Трампу проблемы, даже не выдвигая антиамериканских инициатив. Во время прошлого президентского срока Трампа в 2019 году в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора президента с Владимиром Зеленским. По данным неназванного сотрудника разведки, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование против своего политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена - на фоне заморозки почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине.
Демократы тогда заявили, что таким образом президент нарушил конституцию и поставил под угрозу национальную безопасность США. Это стало поводом для запуска процедуры импичмента.
Позднее стенограмма телефонного разговора была обнародована Белым домом, а в 2020 году сенаторы в рамках слушаний по импичменту признали Трампа невиновным.
ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА
Не обошлось без украинского следа и в покушении на Трампа во время предвыборной кампании в 2024 году. Подозреваемый Райан Уэсли Раут был ярым сторонником Украины. Он описывал в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" свои попытки присоединиться к ВСУ, которые не увенчались успехом ввиду того, что в свои 56 лет он не имел опыта военной службы.
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технологии, общество , мировая экономика, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, grayzone, ктк, downdetector
Технологии, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Grayzone, КТК, Downdetector
Самые резонансные антиамериканские выходки Зеленского
РИА Новости назвало самые резонансные антиамериканские выходки Зеленского
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Киевский режим, несмотря на сильную зависимость от Вашингтона в сферах финансов и вооружений, регулярно допускает действия, направленные против интересов США, РИА Новости посчитало самые резонансные антиамериканские выходки режима Владимира Зеленского за последние несколько лет.
Американский предприниматель Илон Маск в понедельник заявил о наличии украинских IP-адресов, причастных к крупной кибератаке на социальную сеть Х. По его словам, Х "атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов". Он допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна.
Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Они фиксировали сбои в работе мобильного приложения и сайта и проблемы соединения с сервером.
ДИСКРЕДИТАЦИЯ ВЭНСА И МАСКА
Украинский проект Molfar, получавший, по данным портала Grayzone, финансирование USAID, занимался дискредитацией вице-президента США Джей Ди Вэнса, предпринимателя Илона Маска, членов конгресса и американских журналистов, в частности, Такера Карлсона, известного экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, главреда Grayzone Макса Блюменталь.
На сайте проекта их называют "иностранными пропагандистами" и призывают сместить с занимаемых должностей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье, 9 марта, рассказал о том, что проукраинские активисты напугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки.
Группа протестующих следовала за ними и выкрикивала лозунги, отчего девочка становилась все более тревожной и испуганной. По словам Вэнса, он согласился поговорить с протестующими "в обмен" на то, чтобы они оставили его дочь в покое.
В феврале украинские беспилотники атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются, в том числе, компании из США.
15% акций КТК консорциума принадлежит структурам Chevron (крупнейшей энергетической компании США), ещё 7,5% находятся у "дочки" американской корпорации Mobil.
Как заявил тогда заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, удар по КТК - это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу. По словам Медведева, "хозяину агрессивной твари" стоит проверить, не страдает ли животное бешенством, а затем либо лечиться самому, либо "усыпить больное животное".
В разгар американской предвыборной кампании 2024 года Зеленский неожиданно приехал на завод боеприпасов в штате Пенсильвания, это вызвало возмущение республиканцев. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал поездку вмешательством в президентские выборы и потребовал от Зеленского уволить посла Украины в Штатах за ее организацию.
Также группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив об использовании средств налогоплательщиков на предвыборное мероприятие в поддержку демократов.
АМЕРИКАНЦЫ В "МИРОТВОРЦЕ"
В список скандально известного украинского ресурса "Миротворец", ряд фигурантов которого были убиты, а другим поступали угрозы, были внесены американцы: Илон Маск, Такер Карлсон, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, нынешний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и глава американской национальной разведки Тулси Габбард.
Кроме того, украинская медиакомпания публиковала список людей и организаций, выступающих против помощи США Киеву, включив в него даже Дональда Трампа и ряд влиятельных конгрессменов.
Как заявил тогда директор института Рона Пола Дэниел Макадамс, Киев, получая деньги американских налогоплательщиков, использует их для составления "списков убийств и ненависти", куда украинские власти включают "патриотично настроенных американцев".
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти замучили до смерти в тюрьме журналиста и блогера, гражданина США Гонсало Лиру.
Госдепартамент подтвердил достоверность данных о смерти Лиры в заключении на Украине, но чиновники администрации Байдена не выдвигали никаких требований или обвинений. Позднее Маск обвинил Зеленского в смерти журналиста.
Режим Зеленского часто приносит Трампу проблемы, даже не выдвигая антиамериканских инициатив. Во время прошлого президентского срока Трампа в 2019 году в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора президента с Владимиром Зеленским. По данным неназванного сотрудника разведки, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование против своего политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена - на фоне заморозки почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине.
Демократы тогда заявили, что таким образом президент нарушил конституцию и поставил под угрозу национальную безопасность США. Это стало поводом для запуска процедуры импичмента.
Позднее стенограмма телефонного разговора была обнародована Белым домом, а в 2020 году сенаторы в рамках слушаний по импичменту признали Трампа невиновным.
Не обошлось без украинского следа и в покушении на Трампа во время предвыборной кампании в 2024 году. Подозреваемый Райан Уэсли Раут был ярым сторонником Украины. Он описывал в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" свои попытки присоединиться к ВСУ, которые не увенчались успехом ввиду того, что в свои 56 лет он не имел опыта военной службы.