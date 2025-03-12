https://1prime.ru/20250312/zelenskiy-855703078.html

Трампу будет сложно договориться с Зеленским, заявил Медведчук

Трампу будет сложно договориться с Зеленским, заявил Медведчук - 12.03.2025, ПРАЙМ

Трампу будет сложно договориться с Зеленским, заявил Медведчук

Американскому президенту Дональду Трампу сложно будет договариваться и с Владимиром Зеленским, и с его последователями, считает экс-лидер запрещенной на Украине | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T13:15+0300

2025-03-12T13:15+0300

2025-03-12T13:15+0300

политика

владимир зеленский

дональд трамп

украина

общество

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Американскому президенту Дональду Трампу сложно будет договариваться и с Владимиром Зеленским, и с его последователями, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Трамп не понимает, что как только он избавится от Зеленского как от препятствия к мирным переговорам, украинская политическая система подкинет ему еще одного клоуна, который вначале будет со всем соглашаться, потом ничего не выполнит, а потом будет еще более пафосно отчитывать Вашингтон", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Политик полагает, что украинская политическая верхушка "любого перекует в Зеленского" и этим обязательно воспользуются противники нынешнего президента США. Проблема американской стороны, по его мнению, в том, что не только Зеленскому непонятно, в чем состоит его неуважительный жест в Белом доме, но и большинству его окружения. "Воинственная глупость, помноженная на циничную жестокость, сегодня правит бал на Украине. Команда Трампа надеется укротить эту одичавшую стаю политических обезьян, заставить делать то, что им приказывают, но это невозможно", - добавляет Медведчук.

https://1prime.ru/20250311/tramp-855686024.html

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владимир зеленский, дональд трамп, украина, общество