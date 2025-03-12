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Минтранс проработает меры для увеличения перевозки грузов по ж/д сети
Минтранс проработает меры для увеличения перевозки грузов по ж/д сети - 12.03.2025, ПРАЙМ
Минтранс проработает меры для увеличения перевозки грузов по ж/д сети
Минтранс РФ проработает комплекс мер для увеличения грузоперевозок по железным дорогам, в том числе планируется сделать упор на переориентацию грузов с... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T17:25+0300
2025-03-12T17:25+0300
2025-03-12T17:25+0300
экономика
ржд
транспорт
перевозка грузов
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Минтранс РФ проработает комплекс мер для увеличения грузоперевозок по железным дорогам, в том числе планируется сделать упор на переориентацию грузов с автодорог, говорится в сообщении ведомства. "Роман Старовойт провел совещание с представителями ОАО "РЖД" и грузоотправителями — рассмотрели планы погрузки на текущий год... По итогам совещания проработаем комплекс совместных мер для увеличения перевозки грузов по железнодорожной сети. В том числе, сделаем упор на переориентацию грузов с автомобильных дорог", — сказано в сообщении. Ранее холдинг "Российские железные дороги" сообщил, что погрузка на сети РЖД в январе-феврале текущего года снизилась на 5,6% в годовом выражении, в том числе в феврале - на 9,3%.
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ржд, транспорт, перевозка грузов
Экономика, РЖД, Транспорт, перевозка грузов
Минтранс проработает меры для увеличения перевозки грузов по ж/д сети
Минтранс России проработает комплекс мер для увеличения перевозки грузов по ж/д сети
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Минтранс РФ проработает комплекс мер для увеличения грузоперевозок по железным дорогам, в том числе планируется сделать упор на переориентацию грузов с автодорог, говорится в сообщении ведомства.
"Роман Старовойт провел совещание с представителями ОАО "РЖД" и грузоотправителями — рассмотрели планы погрузки на текущий год... По итогам совещания проработаем комплекс совместных мер для увеличения перевозки грузов по железнодорожной сети. В том числе, сделаем упор на переориентацию грузов с автомобильных дорог", — сказано в сообщении.
Ранее холдинг "Российские железные дороги" сообщил, что погрузка на сети РЖД в январе-феврале текущего года снизилась на 5,6% в годовом выражении, в том числе в феврале - на 9,3%.
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