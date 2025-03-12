https://1prime.ru/20250312/zhd-855715284.html

Минтранс проработает меры для увеличения перевозки грузов по ж/д сети

Минтранс проработает меры для увеличения перевозки грузов по ж/д сети - 12.03.2025, ПРАЙМ

Минтранс проработает меры для увеличения перевозки грузов по ж/д сети

Минтранс РФ проработает комплекс мер для увеличения грузоперевозок по железным дорогам, в том числе планируется сделать упор на переориентацию грузов с... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T17:25+0300

2025-03-12T17:25+0300

2025-03-12T17:25+0300

экономика

ржд

транспорт

перевозка грузов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/08/849002623_0:105:3268:1943_1920x0_80_0_0_c722d24279f8fa406491eabac60bb166.jpg

МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Минтранс РФ проработает комплекс мер для увеличения грузоперевозок по железным дорогам, в том числе планируется сделать упор на переориентацию грузов с автодорог, говорится в сообщении ведомства. "Роман Старовойт провел совещание с представителями ОАО "РЖД" и грузоотправителями — рассмотрели планы погрузки на текущий год... По итогам совещания проработаем комплекс совместных мер для увеличения перевозки грузов по железнодорожной сети. В том числе, сделаем упор на переориентацию грузов с автомобильных дорог", — сказано в сообщении. Ранее холдинг "Российские железные дороги" сообщил, что погрузка на сети РЖД в январе-феврале текущего года снизилась на 5,6% в годовом выражении, в том числе в феврале - на 9,3%.

https://1prime.ru/20250307/rzhd-855576301.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, транспорт, перевозка грузов