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Стоимость золота слабо растет перед выходом данных по инфляции в США - 12.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250312/zoloto-855693187.html
Стоимость золота слабо растет перед выходом данных по инфляции в США
Стоимость золота слабо растет перед выходом данных по инфляции в США - 12.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота слабо растет перед выходом данных по инфляции в США
Стоимость золота незначительно растет в среду утром в преддверии публикации данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T09:05+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в среду утром в преддверии публикации данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или на 0,02%, - до 2 921,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% - до 33,288 доллара за унцию. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, что может замедлять темпы роста котировок золота, так как укрепление доллара уменьшает спрос со стороны держателей иностранной валюты. Позднее в среду выйдут данные по инфляции в США от министерства труда страны. Аналитики ожидают, что по итогам февраля годовая инфляция замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее. Данные по инфляции могут отразится на динамике курса доллара.
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золото, цены на золото, рынки, торги, comex, сша
Экономика, золото, цены на золото, Рынки, Торги, Comex, США
09:05 12.03.2025 (обновлено: 09:06 12.03.2025)
 
Стоимость золота слабо растет перед выходом данных по инфляции в США

Стоимость золота растет в среду в преддверии выхода данных по инфляции в США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в среду утром в преддверии публикации данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или на 0,02%, - до 2 921,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% - до 33,288 доллара за унцию.
При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, что может замедлять темпы роста котировок золота, так как укрепление доллара уменьшает спрос со стороны держателей иностранной валюты.
Позднее в среду выйдут данные по инфляции в США от министерства труда страны. Аналитики ожидают, что по итогам февраля годовая инфляция замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее. Данные по инфляции могут отразится на динамике курса доллара.
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