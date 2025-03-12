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Стоимость золота слабо растет перед выходом данных по инфляции в США
Стоимость золота слабо растет перед выходом данных по инфляции в США - 12.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота слабо растет перед выходом данных по инфляции в США
Стоимость золота незначительно растет в среду утром в преддверии публикации данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T09:05+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в среду утром в преддверии публикации данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или на 0,02%, - до 2 921,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% - до 33,288 доллара за унцию. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, что может замедлять темпы роста котировок золота, так как укрепление доллара уменьшает спрос со стороны держателей иностранной валюты. Позднее в среду выйдут данные по инфляции в США от министерства труда страны. Аналитики ожидают, что по итогам февраля годовая инфляция замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее. Данные по инфляции могут отразится на динамике курса доллара.
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золото, цены на золото, рынки, торги, comex, сша
Экономика, золото, цены на золото, Рынки, Торги, Comex, США
Стоимость золота слабо растет перед выходом данных по инфляции в США
Стоимость золота растет в среду в преддверии выхода данных по инфляции в США
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в среду утром в преддверии публикации данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или на 0,02%, - до 2 921,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% - до 33,288 доллара за унцию.
При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, что может замедлять темпы роста котировок золота, так как укрепление доллара уменьшает спрос со стороны держателей иностранной валюты.
Позднее в среду выйдут данные по инфляции в США от министерства труда страны. Аналитики ожидают, что по итогам февраля годовая инфляция замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее. Данные по инфляции могут отразится на динамике курса доллара.
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