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Цена на золото растет после выхода данных о торможении инфляции в США - 12.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250312/zoloto-855716748.html
Цена на золото растет после выхода данных о торможении инфляции в США
Цена на золото растет после выхода данных о торможении инфляции в США - 12.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото растет после выхода данных о торможении инфляции в США
Стоимость золота растет в среду вечером после публикации индекса потребительских цен в США, рост которого резко затормозился, свидетельствуют данные торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T18:20+0300
2025-03-12T18:20+0300
экономика
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером после публикации индекса потребительских цен в США, рост которого резко затормозился, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 13,69 доллара, или на 0,47%, до 2 934,69 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,35 - до 33,595 доллара за унцию. Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8% с 3% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали ее на уровне 2,9%. Месячная инфляция также оказалась ниже ожиданий и составила 0,2%. Очередное заседание Федеральной резервной системы США пройдет на следующей неделе, рынки закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. При этом новые данные могут повлиять на это решение, тем самым смешав все карты на рынках фьючерсов, в том числе и на золото.
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рынки, торги, золото, сша
Экономика, Рынки, Торги, золото, США
18:20 12.03.2025
 
Цена на золото растет после выхода данных о торможении инфляции в США

Стоимость золота растет после публикации индекса потребительских цен в США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером после публикации индекса потребительских цен в США, рост которого резко затормозился, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 13,69 доллара, или на 0,47%, до 2 934,69 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,35 - до 33,595 доллара за унцию.
Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8% с 3% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали ее на уровне 2,9%. Месячная инфляция также оказалась ниже ожиданий и составила 0,2%.
Очередное заседание Федеральной резервной системы США пройдет на следующей неделе, рынки закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. При этом новые данные могут повлиять на это решение, тем самым смешав все карты на рынках фьючерсов, в том числе и на золото.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Стоимость золота слабо растет перед выходом данных по инфляции в США
09:05
 
ЭкономикаРынкиТоргизолотоСША
 
 
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