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Нацсобрание Франции приняло резолюцию по Украине об изъятии активов России
Нацсобрание Франции приняло резолюцию по Украине об изъятии активов России - 13.03.2025, ПРАЙМ
Нацсобрание Франции приняло резолюцию по Украине об изъятии активов России
Депутаты нижней палаты французского парламента в среду вечером одобрили резолюцию об увеличении помощи Украине, текст, в том числе, призывает изъять... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:02+0300
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ПАРИЖ, 13 мар – ПРАЙМ. Депутаты нижней палаты французского парламента в среду вечером одобрили резолюцию об увеличении помощи Украине, текст, в том числе, призывает изъять замороженные российские активы. За текст проголосовали 288 депутатов, против – 54, сообщила президент Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Трансляция заседания велась на официальном сайте Нацсобрания. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъять замороженные российские активы на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву. Затем он поручил минфину страны "изучить возможные последствия" такого решения. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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Экономика, ЕС, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, активы
Нацсобрание Франции приняло резолюцию по Украине об изъятии активов России
Депутаты Нацсобрания Франции приняли резолюцию по Украине об изъятии активов РФ
ПАРИЖ, 13 мар – ПРАЙМ. Депутаты нижней палаты французского парламента в среду вечером одобрили резолюцию об увеличении помощи Украине, текст, в том числе, призывает изъять замороженные российские активы.
За текст проголосовали 288 депутатов, против – 54, сообщила президент Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Трансляция заседания велась на официальном сайте Нацсобрания.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъять замороженные российские активы на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву. Затем он поручил минфину страны "изучить возможные последствия" такого решения.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
ЕС в поисках денег на оборону может использовать активы России, пишут СМИ