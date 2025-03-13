Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нацсобрание Франции приняло резолюцию по Украине об изъятии активов России - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/aktivy-855735083.html
Нацсобрание Франции приняло резолюцию по Украине об изъятии активов России
Нацсобрание Франции приняло резолюцию по Украине об изъятии активов России - 13.03.2025, ПРАЙМ
Нацсобрание Франции приняло резолюцию по Украине об изъятии активов России
Депутаты нижней палаты французского парламента в среду вечером одобрили резолюцию об увеличении помощи Украине, текст, в том числе, призывает изъять... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:02+0300
2025-03-13T10:02+0300
экономика
ес
россия
франция
активы
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
ПАРИЖ, 13 мар – ПРАЙМ. Депутаты нижней палаты французского парламента в среду вечером одобрили резолюцию об увеличении помощи Украине, текст, в том числе, призывает изъять замороженные российские активы. За текст проголосовали 288 депутатов, против – 54, сообщила президент Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Трансляция заседания велась на официальном сайте Нацсобрания. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъять замороженные российские активы на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву. Затем он поручил минфину страны "изучить возможные последствия" такого решения. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://1prime.ru/20250310/aktivy-855641153.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, россия, франция, активы
Экономика, ЕС, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, активы
10:02 13.03.2025
 
Нацсобрание Франции приняло резолюцию по Украине об изъятии активов России

Депутаты Нацсобрания Франции приняли резолюцию по Украине об изъятии активов РФ

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© fotolia.com / illustrez-vous
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 13 мар – ПРАЙМ. Депутаты нижней палаты французского парламента в среду вечером одобрили резолюцию об увеличении помощи Украине, текст, в том числе, призывает изъять замороженные российские активы.
За текст проголосовали 288 депутатов, против – 54, сообщила президент Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Трансляция заседания велась на официальном сайте Нацсобрания.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъять замороженные российские активы на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву. Затем он поручил минфину страны "изучить возможные последствия" такого решения.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
ЕС в поисках денег на оборону может использовать активы России, пишут СМИ
10 марта, 16:17
 
ЭкономикаЕСРОССИЯФРАНЦИЯактивы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала