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"Позор". Во Франции раскритиковали резолюцию об изъятии российских активов - 13.03.2025, ПРАЙМ
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"Позор". Во Франции раскритиковали резолюцию об изъятии российских активов
"Позор". Во Франции раскритиковали резолюцию об изъятии российских активов - 13.03.2025, ПРАЙМ
"Позор". Во Франции раскритиковали резолюцию об изъятии российских активов
Резолюция об увеличении помощи Украине, поддержанная депутатами Нацсобрания Франции и призывающая к изъятию замороженных российских активов, является позорной,... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:35+0300
2025-03-13T10:45+0300
политика
украина
франция
париж
эммануэль макрон
нато
euroclear
ес
марин ле пен
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ПАРИЖ, 13 мар – ПРАЙМ. Резолюция об увеличении помощи Украине, поддержанная депутатами Нацсобрания Франции и призывающая к изъятию замороженных российских активов, является позорной, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Какой позор этому Национальному собранию! Всего 54 депутата проголосовали против резолюции об "усилении поддержки Украины", которая содержит в себе чистое безумие, ведущее нас прямиком к разрухе и войне!" - возмутился политик в социальной сети Х. Сообщается, что накануне резолюция была одобрена 288 голосами против 54 в ходе дебатов в парламенте, затянувшихся за полночь. Против высказались лишь некоторые депутаты левых партий, а правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" воздержалась.Филиппо раскритиковал текст резолюции, включающий тезисы о "вступлении Украины как можно скорее в ЕС" и "использовании замороженных российских активов", назвав последнее "незаконным". Резолюция также призывает ЕС, НАТО и другие страны-союзники "продолжать и увеличивать политическую, экономическую и военную поддержку Украины".Политик также выразил обеспокоенность положениями резолюции о "построении независимой европейской обороны" и "изучении возможности размещения европейских миротворческих сил в Украине", расценивая их как угрозу французской армии и возможное участие французских солдат в конфликте.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о невозможности изъятия замороженных российских активов на Западе, поскольку это противоречит международному праву, однако поручил минфину "изучить возможные последствия" такого решения.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов РФ, оцениваемых примерно в 300 миллиардов евро, более 200 миллиардов из которых находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.МИД России неоднократно называл заморозку российских активов в Европе "воровством", а Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы ответить на конфискацию замороженных активов, отметив, что у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
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украина, франция, париж, эммануэль макрон, нато, euroclear, ес, марин ле пен
Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Париж, Эммануэль Макрон, НАТО, Euroclear, ЕС, Марин Ле Пен
10:35 13.03.2025 (обновлено: 10:45 13.03.2025)
 
"Позор". Во Франции раскритиковали резолюцию об изъятии российских активов

Во Франции назвали позором резолюцию об изъятии российских активов

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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ПАРИЖ, 13 мар – ПРАЙМ. Резолюция об увеличении помощи Украине, поддержанная депутатами Нацсобрания Франции и призывающая к изъятию замороженных российских активов, является позорной, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Какой позор этому Национальному собранию! Всего 54 депутата проголосовали против резолюции об "усилении поддержки Украины", которая содержит в себе чистое безумие, ведущее нас прямиком к разрухе и войне!" - возмутился политик в социальной сети Х.
Сообщается, что накануне резолюция была одобрена 288 голосами против 54 в ходе дебатов в парламенте, затянувшихся за полночь. Против высказались лишь некоторые депутаты левых партий, а правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" воздержалась.
Филиппо раскритиковал текст резолюции, включающий тезисы о "вступлении Украины как можно скорее в ЕС" и "использовании замороженных российских активов", назвав последнее "незаконным". Резолюция также призывает ЕС, НАТО и другие страны-союзники "продолжать и увеличивать политическую, экономическую и военную поддержку Украины".
Политик также выразил обеспокоенность положениями резолюции о "построении независимой европейской обороны" и "изучении возможности размещения европейских миротворческих сил в Украине", расценивая их как угрозу французской армии и возможное участие французских солдат в конфликте.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о невозможности изъятия замороженных российских активов на Западе, поскольку это противоречит международному праву, однако поручил минфину "изучить возможные последствия" такого решения.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов РФ, оцениваемых примерно в 300 миллиардов евро, более 200 миллиардов из которых находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.
МИД России неоднократно называл заморозку российских активов в Европе "воровством", а Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы ответить на конфискацию замороженных активов, отметив, что у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Нацсобрание Франции приняло резолюцию по Украине об изъятии активов России
10:02
 
ПолитикаУКРАИНАФРАНЦИЯПарижЭммануэль МакронНАТОEuroclearЕСМарин Ле Пен
 
 
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