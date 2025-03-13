https://1prime.ru/20250313/aktivy-855736772.html
"Позор". Во Франции раскритиковали резолюцию об изъятии российских активов
"Позор". Во Франции раскритиковали резолюцию об изъятии российских активов - 13.03.2025, ПРАЙМ
"Позор". Во Франции раскритиковали резолюцию об изъятии российских активов
Резолюция об увеличении помощи Украине, поддержанная депутатами Нацсобрания Франции и призывающая к изъятию замороженных российских активов, является позорной,... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:35+0300
2025-03-13T10:35+0300
2025-03-13T10:45+0300
политика
украина
франция
париж
эммануэль макрон
нато
euroclear
ес
марин ле пен
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855736610_0:185:3079:1916_1920x0_80_0_0_fdd9189a371644350ea512e44481147e.jpg
ПАРИЖ, 13 мар – ПРАЙМ. Резолюция об увеличении помощи Украине, поддержанная депутатами Нацсобрания Франции и призывающая к изъятию замороженных российских активов, является позорной, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Какой позор этому Национальному собранию! Всего 54 депутата проголосовали против резолюции об "усилении поддержки Украины", которая содержит в себе чистое безумие, ведущее нас прямиком к разрухе и войне!" - возмутился политик в социальной сети Х. Сообщается, что накануне резолюция была одобрена 288 голосами против 54 в ходе дебатов в парламенте, затянувшихся за полночь. Против высказались лишь некоторые депутаты левых партий, а правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" воздержалась.Филиппо раскритиковал текст резолюции, включающий тезисы о "вступлении Украины как можно скорее в ЕС" и "использовании замороженных российских активов", назвав последнее "незаконным". Резолюция также призывает ЕС, НАТО и другие страны-союзники "продолжать и увеличивать политическую, экономическую и военную поддержку Украины".Политик также выразил обеспокоенность положениями резолюции о "построении независимой европейской обороны" и "изучении возможности размещения европейских миротворческих сил в Украине", расценивая их как угрозу французской армии и возможное участие французских солдат в конфликте.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о невозможности изъятия замороженных российских активов на Западе, поскольку это противоречит международному праву, однако поручил минфину "изучить возможные последствия" такого решения.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов РФ, оцениваемых примерно в 300 миллиардов евро, более 200 миллиардов из которых находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.МИД России неоднократно называл заморозку российских активов в Европе "воровством", а Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы ответить на конфискацию замороженных активов, отметив, что у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20250313/aktivy-855735083.html
украина
франция
париж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855736610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b56d6bdb6599c53f9233152d4fbc9d9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, париж, эммануэль макрон, нато, euroclear, ес, марин ле пен
Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Париж, Эммануэль Макрон, НАТО, Euroclear, ЕС, Марин Ле Пен
"Позор". Во Франции раскритиковали резолюцию об изъятии российских активов
Во Франции назвали позором резолюцию об изъятии российских активов
ПАРИЖ, 13 мар – ПРАЙМ. Резолюция об увеличении помощи Украине, поддержанная депутатами Нацсобрания Франции и призывающая к изъятию замороженных российских активов, является позорной, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Какой позор этому Национальному собранию! Всего 54 депутата проголосовали против резолюции об "усилении поддержки Украины", которая содержит в себе чистое безумие, ведущее нас прямиком к разрухе и войне!" - возмутился политик в социальной сети Х.
Сообщается, что накануне резолюция была одобрена 288 голосами против 54 в ходе дебатов в парламенте, затянувшихся за полночь. Против высказались лишь некоторые депутаты левых партий, а правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" воздержалась.
Филиппо раскритиковал текст резолюции, включающий тезисы о "вступлении Украины как можно скорее в ЕС" и "использовании замороженных российских активов", назвав последнее "незаконным". Резолюция также призывает ЕС, НАТО и другие страны-союзники "продолжать и увеличивать политическую, экономическую и военную поддержку Украины".
Политик также выразил обеспокоенность положениями резолюции о "построении независимой европейской обороны" и "изучении возможности размещения европейских миротворческих сил в Украине", расценивая их как угрозу французской армии и возможное участие французских солдат в конфликте.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о невозможности изъятия замороженных российских активов на Западе, поскольку это противоречит международному праву, однако поручил минфину "изучить возможные последствия" такого решения.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов РФ, оцениваемых примерно в 300 миллиардов евро, более 200 миллиардов из которых находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.
МИД России неоднократно называл заморозку российских активов в Европе "воровством", а Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы ответить на конфискацию замороженных активов, отметив, что у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
Нацсобрание Франции приняло резолюцию по Украине об изъятии активов России