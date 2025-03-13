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Захарова назвала воровством попытки присвоить российские активы в ЕС

Захарова назвала воровством попытки присвоить российские активы в ЕС - 13.03.2025, ПРАЙМ

Захарова назвала воровством попытки присвоить российские активы в ЕС

Присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных средств без согласия России является воровством, заявила на брифинге в... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T13:19+0300

2025-03-13T13:19+0300

2025-03-13T13:19+0300

экономика

россия

мария захарова

мид рф

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных средств без согласия России является воровством, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Елисейский дворец буквально искрометит, в очередной раз мы вынуждены отметить, что наши бывшие партнеры не оставляют попыток незаконно присвоить, а если называть вещи своими именами, то, просто украсть российские активы, которые заморожены на территории ЕС в рамках незаконных ограничительных мер", - сказала она. "Все заблокированные средства, причитающиеся по ним доходы являются собственностью РФ, присвоение прибывали от финансовых операций, осуществляемых с использованием наших резервных средств, без соответствующего согласия российской стороны, это, воровство, какими бы псевдоюридическими конструкциями оно ни прикрывалось", - добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мария захарова, мид рф