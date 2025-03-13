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Захарова назвала воровством попытки присвоить российские активы в ЕС - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Захарова назвала воровством попытки присвоить российские активы в ЕС
Захарова назвала воровством попытки присвоить российские активы в ЕС - 13.03.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала воровством попытки присвоить российские активы в ЕС
Присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных средств без согласия России является воровством, заявила на брифинге в... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T13:19+0300
2025-03-13T13:19+0300
экономика
россия
мария захарова
мид рф
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных средств без согласия России является воровством, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Елисейский дворец буквально искрометит, в очередной раз мы вынуждены отметить, что наши бывшие партнеры не оставляют попыток незаконно присвоить, а если называть вещи своими именами, то, просто украсть российские активы, которые заморожены на территории ЕС в рамках незаконных ограничительных мер", - сказала она. "Все заблокированные средства, причитающиеся по ним доходы являются собственностью РФ, присвоение прибывали от финансовых операций, осуществляемых с использованием наших резервных средств, без соответствующего согласия российской стороны, это, воровство, какими бы псевдоюридическими конструкциями оно ни прикрывалось", - добавила она.
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россия, мария захарова, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мария Захарова, МИД РФ
13:19 13.03.2025
 
Захарова назвала воровством попытки присвоить российские активы в ЕС

Захарова назвала воровством попытки присвоить активы России на территории ЕС

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных средств без согласия России является воровством, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Елисейский дворец буквально искрометит, в очередной раз мы вынуждены отметить, что наши бывшие партнеры не оставляют попыток незаконно присвоить, а если называть вещи своими именами, то, просто украсть российские активы, которые заморожены на территории ЕС в рамках незаконных ограничительных мер", - сказала она.
"Все заблокированные средства, причитающиеся по ним доходы являются собственностью РФ, присвоение прибывали от финансовых операций, осуществляемых с использованием наших резервных средств, без соответствующего согласия российской стороны, это, воровство, какими бы псевдоюридическими конструкциями оно ни прикрывалось", - добавила она.
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Вчера, 15:42
 
ЭкономикаРОССИЯМария ЗахароваМИД РФ
 
 
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