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Канада выделила Украине транш, обеспеченный российскими активами

Канада выделила Украине транш, обеспеченный российскими активами - 13.03.2025, ПРАЙМ

Канада выделила Украине транш, обеспеченный российскими активами

Украина получила транш от Канады в размере около 1,7 миллиарда долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:16+0300

2025-03-13T15:16+0300

2025-03-13T15:18+0300

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Украина получила транш от Канады в размере около 1,7 миллиарда долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль."Украина получила 2,5 миллиарда канадских долларов (около 1,7 миллиарда долларов США) в рамках инициативы G7 ERA. Указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, направим на приоритетные потребности государственного бюджета. Это первый транш от Канады, которая в общей сложности выделила 5 миллиардов канадских долларов на Extraordinary Revenue Acceleration, предусматривающий предоставление Украине финансовых ресурсов за счет прибылей от замороженных российских активов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По словам Шмыгаля, в рамках инициативы G7 ERA Украине планируется направить 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит ЕС.Министр финансов Украины Сергей Марченко 1 марта подписал соглашение с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиардов фунтов на военные нужды Киева. Согласно информации, опубликованной на сайте британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов.В октябре 2024 года Лондон объявил о предоставлении Киеву кредита на 2,26 миллиарда фунтов с погашением из доходов от замороженных активов России.МИД РФ неоднократно заявлял о незаконности заморозки российских активов в Европе, отмечая, что ЕС нацелен как на средства частных лиц, так и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, подчеркивая, что у РФ также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ (около 300 миллиардов евро). Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear.

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