https://1prime.ru/20250313/aktsii-855733793.html
Российский рынок акций незначительно снижается утром
Российский рынок акций незначительно снижается утром - 13.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно снижается утром
Российский рынок акций снижается на утренней сессии четверга - на 0,21%, следует из данных Московской биржи. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T09:22+0300
2025-03-13T09:22+0300
2025-03-13T09:22+0300
экономика
рынки
торги
акции
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/67/841356753_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_74beb5b40c4125bb64fa03eacae6d601.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на утренней сессии четверга - на 0,21%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск понижался на 0,21%, до 3177,16 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
https://1prime.ru/20250312/rynok-855720400.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/67/841356753_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_01c460792613ef82b19affcc02fc9420.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, акции, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Акции, Мосбиржа
Российский рынок акций незначительно снижается утром
Российский рынок акций немного снижается утром в четверг
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на утренней сессии четверга - на 0,21%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск понижался на 0,21%, до 3177,16 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Российский рынок акций умеренно снизился на геополитических ожиданиях