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Российский рынок акций незначительно снижается утром

Российский рынок акций незначительно снижается утром - 13.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций незначительно снижается утром

Российский рынок акций снижается на утренней сессии четверга - на 0,21%, следует из данных Московской биржи. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T09:22+0300

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2025-03-13T09:22+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на утренней сессии четверга - на 0,21%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск понижался на 0,21%, до 3177,16 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

https://1prime.ru/20250312/rynok-855720400.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, акции, мосбиржа