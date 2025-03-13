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Российский рынок акций снижается в начале основных торгов

Российский рынок акций снижается в начале основных торгов - 13.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале основных торгов

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии четверга под давлением ухудшения внешнего фона, следует из данных Московской биржи и... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T10:28+0300

2025-03-13T10:28+0300

2025-03-13T10:28+0300

экономика

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мосбиржа

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сегежа групп

алексей антонов

елена кожухова

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии четверга под давлением ухудшения внешнего фона, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.17 мск снижался на 1,12%, до 3 148,36 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,2%, до 1 213,66 пункта. При этом сильно дешевеют акции "Юнипро" (-3,75%), "Сегежи Групп" (-3,47%), ПИКа (-3,47%), "Вуш холдига" (-3,13%), ДВМП (-3,1%). Дорожают акции "Мосэнерго" (+1,44%), Novabev Group (+1,01%), "Роснефти" (+0,82%), "Алросы" (+0,69%), МКБ (+0,58%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок выглядит готовым к дальнейшему снижению на фоне ухудшения внешнего фона, а также отсутствия новых позитивных геополитических сигналов. Интересными по ходу сессии будут комментарии Владимира Путина по украинскому вопросу, которые позволят оценить настрой президента в вопросе мирных переговоров", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Из позитива стоит отметить, что распродажи шли на небольших оборотах – вчера наторговали менее 80 миллиардов рублей. Это говорит о том, что основная масса инвесторов в падении рынка не участвует и занимает выжидательную позицию", - отмечает Алексей Антонов из "Алор брокера".

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рынки, торги, мосбиржа, юнипро, сегежа групп, алексей антонов, елена кожухова