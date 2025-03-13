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Российский рынок акций перешел к резкому снижению
Российский рынок акций перешел к резкому снижению - 13.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к резкому снижению
Российский рынок акций демонстрирует сильное снижение во второй половине торгов четверга, следует из данных торгов. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:00+0300
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МОСКВА, 13 марта - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует сильное снижение во второй половине торгов четверга, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.42 мск падает на 1,56%, до 3 134,19 пункта. "Давление на отечественные акции оказывает неопределенность, связанная с итогами предстоящих переговоров между РФ и США по урегулированию украинского конфликта. Существует значительная вероятность, что российская сторона не сможет принять предложения Штатов по 30-дневному перемирию, и это приведет к новому витку эскалации геополитической напряженности и дальнейшему усилению антироссийских санкций", - рассказал Игорь Додонов из ФГ "Финам". В частности, президент США Дональд Трамп уже заявил, что в случае необходимости готов оказать дополнительное давление на РФ, хотя и выразил надежду, что этого не потребуется, отметил эксперт. На таком фоне инвесторы практически полностью проигнорировали вышедшие накануне вечером неплохие данные инфляции в стране. Внешний фон для российского рынка сегодня неоднозначный, заключил Додонов. Вероятно, российские инвесторы с опасением восприняли возможные результаты переговоров, очередной раунд которых может состоятся уже в ближайшее время, отметил Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах падения капитализации — расписки Ozon (-3,17%), акции "Мосэнерго" (-3,08%), "Соллерса" (-3,02%), "Газпрома" (-2,86%), "Норникеля" (-2,76%). В лидерах роста стоимости — акции "М.Видео" (+2,36%), "Вуш Холдинга" (+1,65%), ЛСР (+0,76%), "Эн+ груп" (+0,67%), а также "Татнефти" (+0,92%). "Татнефть" представила результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год. Выручка компании выросла на 27,8% в годовом исчислении года к году, до 2,03 триллиона рублей, чистая прибыль увеличилась на 6,3%, до 306,14 миллиарда рублей, показатель EBITDA повысился на 22,1% в годовом исчислении года к году, до 478,37 миллиарда рублей", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Волатильность может резко усилиться во второй половине дня на новостях с переговоров с представителями Белого дома об условиях прекращения огня в Украине, а также в связи с выступлением президента Владимира Путина по итогам встречи с главой Белоруссии", - комментирует Чернов. "Если не поступят какие-то позитивные новости... российский рынок акций, скорее всего, завершит в минусе и всю текущую торговую сессию", - резюмирует Додонов.
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рынки, акции, татнефть, мосбиржа, владимир чернов, игорь додон
Экономика, Рынки, Акции, Татнефть, Мосбиржа, Владимир Чернов, Игорь Додон
Российский рынок акций перешел к резкому снижению
Российский рынок акций падает более чем на 1,5% во второй половине торгов четверга
МОСКВА, 13 марта - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует сильное снижение во второй половине торгов четверга, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.42 мск падает на 1,56%, до 3 134,19 пункта.
"Давление на отечественные акции оказывает неопределенность, связанная с итогами предстоящих переговоров между РФ и США по урегулированию украинского конфликта. Существует значительная вероятность, что российская сторона не сможет принять предложения Штатов по 30-дневному перемирию, и это приведет к новому витку эскалации геополитической напряженности и дальнейшему усилению антироссийских санкций", - рассказал Игорь Додонов из ФГ "Финам".
В частности, президент США Дональд Трамп уже заявил, что в случае необходимости готов оказать дополнительное давление на РФ, хотя и выразил надежду, что этого не потребуется, отметил эксперт. На таком фоне инвесторы практически полностью проигнорировали вышедшие накануне вечером неплохие данные инфляции в стране. Внешний фон для российского рынка сегодня неоднозначный, заключил Додонов.
Вероятно, российские инвесторы с опасением восприняли возможные результаты переговоров, очередной раунд которых может состоятся уже в ближайшее время, отметил Максим Федосов из УК "Первая".
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах падения капитализации — расписки Ozon (-3,17%), акции "Мосэнерго" (-3,08%), "Соллерса" (-3,02%), "Газпрома" (-2,86%), "Норникеля" (-2,76%).
В лидерах роста стоимости — акции "М.Видео" (+2,36%), "Вуш Холдинга" (+1,65%), ЛСР (+0,76%), "Эн+ груп" (+0,67%), а также "Татнефти" (+0,92%).
"Татнефть" представила результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год. Выручка компании выросла на 27,8% в годовом исчислении года к году, до 2,03 триллиона рублей, чистая прибыль увеличилась на 6,3%, до 306,14 миллиарда рублей, показатель EBITDA повысился на 22,1% в годовом исчислении года к году, до 478,37 миллиарда рублей", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
"Волатильность может резко усилиться во второй половине дня на новостях с переговоров с представителями Белого дома об условиях прекращения огня в Украине, а также в связи с выступлением президента Владимира Путина по итогам встречи с главой Белоруссии", - комментирует Чернов.
"Если не поступят какие-то позитивные новости... российский рынок акций, скорее всего, завершит в минусе и всю текущую торговую сессию", - резюмирует Додонов.
Российский рынок акций снижается в начале основных торгов