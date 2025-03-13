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Аэропорт "Домодедово" сделал заявление на фоне информации об уходе S7

Аэропорт "Домодедово" сделал заявление на фоне информации об уходе S7 - 13.03.2025, ПРАЙМ

Аэропорт "Домодедово" сделал заявление на фоне информации об уходе S7

Все авиакомпании, ранее сотрудничавшие с аэропортом "Домодедово", продолжают работать с ним, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани на фоне информации о | 13.03.2025, ПРАЙМ

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2025-03-13T11:10+0300

аэропорт домодедово

s7

аэропорт шереметьево

бизнес

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Все авиакомпании, ранее сотрудничавшие с аэропортом "Домодедово", продолжают работать с ним, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани на фоне информации о возможном уходе S7. Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли написала, что компания S7 обсуждает условия перехода из "Домодедово" в аэропорты "Шереметьево" и "Внуково". Один из источников издания допустил, что S7 может перевести к ним как минимум часть рейсов. "Все компании продолжают работать с аэропортом "Домодедово". Конечно", - ответили РИА Новости в пресс-службе аэропорта на вопрос, продолжается ли сотрудничество с другими авиакомпаниями. "С авиакомпанией S7 мы сотрудничаем с 2002 года - вместе запускали маршруты, осваивали новые технологии и сервисы, эффективно решая любые вопросы. Мы рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное продолжение нашего партнерства", - добавили в пресс-службе авиагавани.

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аэропорт домодедово, s7, аэропорт шереметьево, бизнес