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Аэропорт "Домодедово" сделал заявление на фоне информации об уходе S7 - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт "Домодедово" сделал заявление на фоне информации об уходе S7
Аэропорт "Домодедово" сделал заявление на фоне информации об уходе S7 - 13.03.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Домодедово" сделал заявление на фоне информации об уходе S7
Все авиакомпании, ранее сотрудничавшие с аэропортом "Домодедово", продолжают работать с ним, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани на фоне информации о | 13.03.2025, ПРАЙМ
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аэропорт домодедово
s7
аэропорт шереметьево
бизнес
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Все авиакомпании, ранее сотрудничавшие с аэропортом "Домодедово", продолжают работать с ним, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани на фоне информации о возможном уходе S7. Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли написала, что компания S7 обсуждает условия перехода из "Домодедово" в аэропорты "Шереметьево" и "Внуково". Один из источников издания допустил, что S7 может перевести к ним как минимум часть рейсов. "Все компании продолжают работать с аэропортом "Домодедово". Конечно", - ответили РИА Новости в пресс-службе аэропорта на вопрос, продолжается ли сотрудничество с другими авиакомпаниями. "С авиакомпанией S7 мы сотрудничаем с 2002 года - вместе запускали маршруты, осваивали новые технологии и сервисы, эффективно решая любые вопросы. Мы рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное продолжение нашего партнерства", - добавили в пресс-службе авиагавани.
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аэропорт домодедово, s7, аэропорт шереметьево, бизнес
аэропорт Домодедово, S7, аэропорт Шереметьево, Бизнес
11:10 13.03.2025
 
Аэропорт "Домодедово" сделал заявление на фоне информации об уходе S7

Аэропорт "Домодедово": все авиакомпании продолжают сотрудничество с аэропортом

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота аэродромных служб в аэропорту Домодедово.
Работа аэродромных служб в аэропорту Домодедово. - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Все авиакомпании, ранее сотрудничавшие с аэропортом "Домодедово", продолжают работать с ним, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани на фоне информации о возможном уходе S7.
Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли написала, что компания S7 обсуждает условия перехода из "Домодедово" в аэропорты "Шереметьево" и "Внуково". Один из источников издания допустил, что S7 может перевести к ним как минимум часть рейсов.
"Все компании продолжают работать с аэропортом "Домодедово". Конечно", - ответили РИА Новости в пресс-службе аэропорта на вопрос, продолжается ли сотрудничество с другими авиакомпаниями.
"С авиакомпанией S7 мы сотрудничаем с 2002 года - вместе запускали маршруты, осваивали новые технологии и сервисы, эффективно решая любые вопросы. Мы рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное продолжение нашего партнерства", - добавили в пресс-службе авиагавани.
Самолеты в международном аэропорту Красноярска - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
S7 рассмотрит возможность уйти из Домодедово в другой аэропорт, пишут СМИ
09:30
 
аэропорт ДомодедовоS7аэропорт ШереметьевоБизнес
 
 
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