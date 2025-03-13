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Бананы хотят включить в список сельхозкультур России
Бананы хотят включить в список сельхозкультур России - 13.03.2025, ПРАЙМ
Бананы хотят включить в список сельхозкультур России
Бананы могут включить в перечень российских сельскохозяйственных культур, вопрос решается на уровне правительства и Минсельхоза РФ, заявил на пресс-конференции... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:45+0300
2025-03-13T15:45+0300
2025-03-13T15:45+0300
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ПЯТИГОРСК , 13 мар - ПРАЙМ. Бананы могут включить в перечень российских сельскохозяйственных культур, вопрос решается на уровне правительства и Минсельхоза РФ, заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. "Решается вопрос на уровне правительства Российской Федерации о том, чтобы бананы причислить к сельхозпродукции. Потому что такой культуры в России в промышленных масштабах никто не выращивал и для того, чтобы претендовать на определенные меры государственной поддержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой в Российской Федерации. Поэтому в этом направлении тоже работает Минсельхоз России, но я думаю, что в ближайшее время результат будет", – сказал Измалков. На Ставрополье сейчас в процессе реализации проект по выращиванию бананов – в Невинномысске. Сейчас власти города решают проблему с коммуникациями на участке. По словам Измалкова, если все организационные и технические вопросы будут решены, бананы появятся на Ставрополье в 2026 году.
https://1prime.ru/20250307/pshenitsa-855561343.html
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сельское хозяйство, минсельхоз, рф
Сельское хозяйство, Минсельхоз, РФ
Бананы хотят включить в список сельхозкультур России
Измалков: бананы могут включить в перечень российских сельхозкультур
ПЯТИГОРСК , 13 мар - ПРАЙМ. Бананы могут включить в перечень российских сельскохозяйственных культур, вопрос решается на уровне правительства и Минсельхоза РФ, заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.
"Решается вопрос на уровне правительства Российской Федерации о том, чтобы бананы причислить к сельхозпродукции. Потому что такой культуры в России в промышленных масштабах никто не выращивал и для того, чтобы претендовать на определенные меры государственной поддержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой в Российской Федерации. Поэтому в этом направлении тоже работает Минсельхоз России, но я думаю, что в ближайшее время результат будет", – сказал Измалков.
На Ставрополье сейчас в процессе реализации проект по выращиванию бананов – в Невинномысске. Сейчас власти города решают проблему с коммуникациями на участке. По словам Измалкова, если все организационные и технические вопросы будут решены, бананы появятся на Ставрополье в 2026 году.
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