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ЦБ оценил возможность выпуска инструментов с привязкой к криптовалюте

ЦБ оценил возможность выпуска инструментов с привязкой к криптовалюте - 13.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил возможность выпуска инструментов с привязкой к криптовалюте

Выпуск финансовых инструментов с привязкой к криптовалюте сегодня фактически затрагивает "серую", то есть нерегулируемую, зону, заявил журналистам первый... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:28+0300

2025-03-13T12:28+0300

2025-03-13T12:28+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Выпуск финансовых инструментов с привязкой к криптовалюте сегодня фактически затрагивает "серую", то есть нерегулируемую, зону, заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Финам" перенес по просьбе регулятора размещение структурных облигаций для квалифицированных инвесторов с привязкой к цене ETF (иностранный биржевой фонд) на биткоин, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе группы. А ранее в четверг руководитель ассоциации форекс-дилеров рассказал агентству о планах попросить Банк России ввести в рамках текущего регулирования возможность торговать контрактами на разницу цен (CFD) с привязкой к криптовалюте. "Мы считаем, что на сегодняшний день осуществление каких-либо операций, сделок и выпуск инструментов, завязанных на криптовалютах, фактически затрагивает "серую", нерегулируемую зону", - сказал Чистюхин в кулуарах III Российского форума финансового рынка. "Мы считаем, что для того, чтобы все профессиональные участники финансового рынка не подвергали себя, а через себя и своих клиентов, рискам того, что те или иные операции или сделки могут быть признаны незаконными и нелегальными, мы считаем, вначале нужно определиться с трактовкой законодательства и только после этого выпускать такие инструменты. Очень надеемся, что участники рынка с пониманием отнеслись к нашей позиции", - добавил он. Банк России ранее направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.

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финансы, банк россия, финам, владимир чистюхин, банки