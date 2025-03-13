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ЦБ оценил возможность выпуска инструментов с привязкой к криптовалюте - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/bank-855743138.html
ЦБ оценил возможность выпуска инструментов с привязкой к криптовалюте
ЦБ оценил возможность выпуска инструментов с привязкой к криптовалюте - 13.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил возможность выпуска инструментов с привязкой к криптовалюте
Выпуск финансовых инструментов с привязкой к криптовалюте сегодня фактически затрагивает "серую", то есть нерегулируемую, зону, заявил журналистам первый... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:28+0300
2025-03-13T12:28+0300
экономика
финансы
банк россия
финам
владимир чистюхин
банки
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Выпуск финансовых инструментов с привязкой к криптовалюте сегодня фактически затрагивает "серую", то есть нерегулируемую, зону, заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Финам" перенес по просьбе регулятора размещение структурных облигаций для квалифицированных инвесторов с привязкой к цене ETF (иностранный биржевой фонд) на биткоин, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе группы. А ранее в четверг руководитель ассоциации форекс-дилеров рассказал агентству о планах попросить Банк России ввести в рамках текущего регулирования возможность торговать контрактами на разницу цен (CFD) с привязкой к криптовалюте. "Мы считаем, что на сегодняшний день осуществление каких-либо операций, сделок и выпуск инструментов, завязанных на криптовалютах, фактически затрагивает "серую", нерегулируемую зону", - сказал Чистюхин в кулуарах III Российского форума финансового рынка. "Мы считаем, что для того, чтобы все профессиональные участники финансового рынка не подвергали себя, а через себя и своих клиентов, рискам того, что те или иные операции или сделки могут быть признаны незаконными и нелегальными, мы считаем, вначале нужно определиться с трактовкой законодательства и только после этого выпускать такие инструменты. Очень надеемся, что участники рынка с пониманием отнеслись к нашей позиции", - добавил он. Банк России ранее направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.
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финансы, банк россия, финам, владимир чистюхин, банки
Экономика, Финансы, банк Россия, Финам, Владимир Чистюхин, Банки
12:28 13.03.2025
 
ЦБ оценил возможность выпуска инструментов с привязкой к криптовалюте

ЦБ: выпуск в инструментов с привязкой к криптовалюте затрагивает "серую" зону

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСувенирная монета криптовалюты биткойн.
Сувенирная монета криптовалюты биткойн. - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Выпуск финансовых инструментов с привязкой к криптовалюте сегодня фактически затрагивает "серую", то есть нерегулируемую, зону, заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
"Финам" перенес по просьбе регулятора размещение структурных облигаций для квалифицированных инвесторов с привязкой к цене ETF (иностранный биржевой фонд) на биткоин, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе группы. А ранее в четверг руководитель ассоциации форекс-дилеров рассказал агентству о планах попросить Банк России ввести в рамках текущего регулирования возможность торговать контрактами на разницу цен (CFD) с привязкой к криптовалюте.
"Мы считаем, что на сегодняшний день осуществление каких-либо операций, сделок и выпуск инструментов, завязанных на криптовалютах, фактически затрагивает "серую", нерегулируемую зону", - сказал Чистюхин в кулуарах III Российского форума финансового рынка.
"Мы считаем, что для того, чтобы все профессиональные участники финансового рынка не подвергали себя, а через себя и своих клиентов, рискам того, что те или иные операции или сделки могут быть признаны незаконными и нелегальными, мы считаем, вначале нужно определиться с трактовкой законодательства и только после этого выпускать такие инструменты. Очень надеемся, что участники рынка с пониманием отнеслись к нашей позиции", - добавил он.
Банк России ранее направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.
Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
ЦБ не знает сроки начала эксперимента по допуску инвесторов к криптовалютам
12:10
 
ЭкономикаФинансыбанк РоссияФинамВладимир ЧистюхинБанки
 
 
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