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ЦБ призвал защитить неопытных инвесторов от инвестиций в криптовалюту

ЦБ призвал защитить неопытных инвесторов от инвестиций в криптовалюту - 13.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ призвал защитить неопытных инвесторов от инвестиций в криптовалюту

Неопытные инвесторы должны быть максимально защищены от инвестирования в криптовалюту, заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:34+0300

2025-03-13T12:34+0300

2025-03-13T12:34+0300

банк россии

финансы

банки

банк россия

владимир чистюхин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Неопытные инвесторы должны быть максимально защищены от инвестирования в криптовалюту, заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Мы считаем, что совершение операций и инвестирование в криптовалюты - это крайне рискованная деятельность, и неквалифицированный инвестор должен быть максимально от такой деятельности защищен", - сказал он в кулуарах III Российского форума финансового рынка. Банк России в соответствии с поручением президента России ранее направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только "особо квалифицированные" инвесторы.

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финансы, банки, банк россия, владимир чистюхин