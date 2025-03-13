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ЦБ призвал защитить неопытных инвесторов от инвестиций в криптовалюту - 13.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ призвал защитить неопытных инвесторов от инвестиций в криптовалюту
ЦБ призвал защитить неопытных инвесторов от инвестиций в криптовалюту - 13.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ призвал защитить неопытных инвесторов от инвестиций в криптовалюту
Неопытные инвесторы должны быть максимально защищены от инвестирования в криптовалюту, заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:34+0300
2025-03-13T12:34+0300
банк россии
финансы
банки
банк россия
владимир чистюхин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Неопытные инвесторы должны быть максимально защищены от инвестирования в криптовалюту, заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Мы считаем, что совершение операций и инвестирование в криптовалюты - это крайне рискованная деятельность, и неквалифицированный инвестор должен быть максимально от такой деятельности защищен", - сказал он в кулуарах III Российского форума финансового рынка. Банк России в соответствии с поручением президента России ранее направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только "особо квалифицированные" инвесторы.
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финансы, банки, банк россия, владимир чистюхин
Банк России, Финансы, Банки, банк Россия, Владимир Чистюхин
12:34 13.03.2025
 
ЦБ призвал защитить неопытных инвесторов от инвестиций в криптовалюту

ЦБ: неопытные инвесторы должны быть максимально защищены от инвестиций в криптовалюту

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Неопытные инвесторы должны быть максимально защищены от инвестирования в криптовалюту, заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
"Мы считаем, что совершение операций и инвестирование в криптовалюты - это крайне рискованная деятельность, и неквалифицированный инвестор должен быть максимально от такой деятельности защищен", - сказал он в кулуарах III Российского форума финансового рынка.
Банк России в соответствии с поручением президента России ранее направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты.
Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только "особо квалифицированные" инвесторы.
Сувенирная монета криптовалюты биткойн. - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
ЦБ оценил возможность выпуска инструментов с привязкой к криптовалюте
12:28
 
Банк РоссииФинансыБанкибанк РоссияВладимир Чистюхин
 
 
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