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ЦБ не будет менять критерии инвесторов для инструментов с криптовалютой
ЦБ не будет менять критерии инвесторов для инструментов с криптовалютой - 13.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ не будет менять критерии инвесторов для инструментов с криптовалютой
Банк России не планирует дополнительно пересматривать критерии получения статуса квалифицированного инвестора для доступа к финансовым инструментам с привязкой... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:05+0300
2025-03-13T15:05+0300
2025-03-13T15:05+0300
банк россии
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банк россия
владимир чистюхин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Банк России не планирует дополнительно пересматривать критерии получения статуса квалифицированного инвестора для доступа к финансовым инструментам с привязкой к криптовалюте, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только "особо квалифицированные" инвесторы. Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости. "Что касается совершения сделок, связанных с различными финансовыми инструментами, которые базируются, упоминают криптовалюты, но не предполагают поставку таких криптовалют, то мы посчитали возможным, чтобы эти сделки совершались российскими профессиональными субъектами с обычными квалифицированными инвесторами", - пояснил Чистюхин в кулуарах III Российского форума финансового рынка. По его словам, дополнительно пересматривать критерии получения статуса квалифицированного инвестора ЦБ не планирует. "Мы предполагаем, что все останется так, как есть. И физические, и юридические лица должны соответствовать общим критериям квалифицированных инвесторов и смогут осуществлять такого рода операции и сделки. Еще раз, при том условии, если мы консолидируем наши взгляды с правительством РФ", - сказал он.
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финансы, банки, банк россия, владимир чистюхин
Банк России, Финансы, Банки, банк Россия, Владимир Чистюхин
ЦБ не будет менять критерии инвесторов для инструментов с криптовалютой
ЦБ не будет менять критерии квалинвесторов для инструментов с привязкой к криптовалюте
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Банк России не планирует дополнительно пересматривать критерии получения статуса квалифицированного инвестора для доступа к финансовым инструментам с привязкой к криптовалюте, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только "особо квалифицированные" инвесторы.
Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.
"Что касается совершения сделок, связанных с различными финансовыми инструментами, которые базируются, упоминают криптовалюты, но не предполагают поставку таких криптовалют, то мы посчитали возможным, чтобы эти сделки совершались российскими профессиональными субъектами с обычными квалифицированными инвесторами", - пояснил Чистюхин в кулуарах III Российского форума финансового рынка.
По его словам, дополнительно пересматривать критерии получения статуса квалифицированного инвестора ЦБ не планирует. "Мы предполагаем, что все останется так, как есть. И физические, и юридические лица должны соответствовать общим критериям квалифицированных инвесторов и смогут осуществлять такого рода операции и сделки. Еще раз, при том условии, если мы консолидируем наши взгляды с правительством РФ", - сказал он.
ЦБ призвал защитить неопытных инвесторов от инвестиций в криптовалюту