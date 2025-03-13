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Банки предложили новый способ борьбы с мошенниками

Банки предложили новый способ борьбы с мошенниками - 13.03.2025, ПРАЙМ

Банки предложили новый способ борьбы с мошенниками

Банки выступили за заморозку средств до 48 часов на счете получателя перевода, если он подозревается в мошенничестве, говорится в материале РБК со ссылкой на... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T09:42+0300

2025-03-13T09:42+0300

2025-03-13T09:45+0300

экономика

россия

банки

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Банки выступили за заморозку средств до 48 часов на счете получателя перевода, если он подозревается в мошенничестве, говорится в материале РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР).Согласно текущему законодательству, средства могут быть заморожены только отправителем. Банки предлагают блокировать суммы от 10 000 до 50 000 рублей на 24 часа и суммы свыше 50 000 рублей на 48 часов. Если подтвердится, что перевод средств был осуществлен без согласия клиента, деньги будут возвращены.Кроме того, клиенты могут самостоятельно обратиться в банк и заполнить заявление о незаконном переводе, в таком случае банк получателя сможет автоматически заморозить все средства на счете на 48 часов.Ранее банки обратились к ЦБ с просьбой ввести ответственность для сотрудников кредитных организаций за выдачу кредитов клиентам, которые оказались по влиянием аферистов.

https://1prime.ru/20250312/mvd-855694792.html

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россия, банки