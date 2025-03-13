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Москва и Минск обсудили развитие атомной энергетики в Белоруссии
Москва и Минск обсудили развитие атомной энергетики в Белоруссии - 13.03.2025, ПРАЙМ
Москва и Минск обсудили развитие атомной энергетики в Белоруссии
"Росатом" с белорусскими коллегами в Москве предметно обсудили перспективы развития атомной энергетики в Белоруссии, заявил генеральный директор госкорпорации... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T21:03+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Росатом" с белорусскими коллегами в Москве предметно обсудили перспективы развития атомной энергетики в Белоруссии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Сегодня было предметное обсуждение очередного этапа в развитии атомных электростанций. Белоруссии предстоит определиться, какой для них более приоритетный вариант - это достройка еще одного блока Островецкой АЭС или строительство на другой площадке, скажем, двухблочной станции", - сказал Лихачев в комментарии "Известиям".Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 гигаватта построена в городе Островец Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.
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россия, белоруссия, алексей лихачев, росатом, атомная энергетика
Энергетика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, атомная энергетика
Москва и Минск обсудили развитие атомной энергетики в Белоруссии
Лихачев: Москва и Минск обсудили перспективы развития атомной энергетики в Белоруссии
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Росатом" с белорусскими коллегами в Москве предметно обсудили перспективы развития атомной энергетики в Белоруссии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Сегодня было предметное обсуждение очередного этапа в развитии атомных электростанций. Белоруссии предстоит определиться, какой для них более приоритетный вариант - это достройка еще одного блока Островецкой АЭС или строительство на другой площадке, скажем, двухблочной станции", - сказал Лихачев в комментарии "Известиям".
Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 гигаватта построена в городе Островец Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.
"Росатом" пригласит белорусских партнеров на стройки АЭС в других странах