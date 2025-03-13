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"Билайн" назвал основной канал для мошеннических атак в мессенджерах
"Билайн" назвал основной канал для мошеннических атак в мессенджерах - 13.03.2025, ПРАЙМ
"Билайн" назвал основной канал для мошеннических атак в мессенджерах
WhatsApp остается основным каналом для мошеннических атак в мессенджерах: почти 70% случаев пришлось на этот мессенджер, тогда как на Telegram пришлось только... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:34+0300
2025-03-13T12:34+0300
2025-03-13T12:34+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. WhatsApp остается основным каналом для мошеннических атак в мессенджерах: почти 70% случаев пришлось на этот мессенджер, тогда как на Telegram пришлось только 16%, а 14% мошенников используют оба приложения, выяснили аналитики "Билайна" на основе обезличенной и агрегированной статистики использования бесплатной опции защиты в мессенджерах. "Согласно обезличенной и агрегированной статистике использования бесплатной опции защиты в мессенджерах, WhatsApp остается основным каналом для мошеннических атак в мессенджерах. На него приходится почти 70% всех зафиксированных случаев. В Telegram, в свою очередь, пытаются дозвониться до жертвы только 16% мошенников, а еще 14% злоумышленников используют оба мессенджера для попыток обмана пользователей", - говорится в исследовании. Как отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин, чаще всего злоумышленники выманивают у пользователей конфиденциальную информацию, такую как пароли, данные банковских карт или коды подтверждения от "Госуслуг". "Наша функция защиты помогает пользователям оставаться в безопасности, предупреждая их о потенциальных угрозах. Мы рекомендуем пользователям быть бдительными: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные и использовать встроенные инструменты защиты", - добавил Анохин.
https://1prime.ru/20250303/whatsapp-855419356.html
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технологии, финансы, билайн
Технологии, Финансы, Билайн
"Билайн" назвал основной канал для мошеннических атак в мессенджерах
"Билайн": WhatsApp остается основным каналом для мошеннических атак в мессенджерах
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. WhatsApp остается основным каналом для мошеннических атак в мессенджерах: почти 70% случаев пришлось на этот мессенджер, тогда как на Telegram пришлось только 16%, а 14% мошенников используют оба приложения, выяснили аналитики "Билайна" на основе обезличенной и агрегированной статистики использования бесплатной опции защиты в мессенджерах.
"Согласно обезличенной и агрегированной статистике использования бесплатной опции защиты в мессенджерах, WhatsApp остается основным каналом для мошеннических атак в мессенджерах. На него приходится почти 70% всех зафиксированных случаев. В Telegram, в свою очередь, пытаются дозвониться до жертвы только 16% мошенников, а еще 14% злоумышленников используют оба мессенджера для попыток обмана пользователей", - говорится в исследовании.
Как отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин, чаще всего злоумышленники выманивают у пользователей конфиденциальную информацию, такую как пароли, данные банковских карт или коды подтверждения от "Госуслуг".
"Наша функция защиты помогает пользователям оставаться в безопасности, предупреждая их о потенциальных угрозах. Мы рекомендуем пользователям быть бдительными: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные и использовать встроенные инструменты защиты", - добавил Анохин.
WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах с Android