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Бренд Zewa сменит название

Бренд Zewa сменит название - 13.03.2025, ПРАЙМ

Бренд Zewa сменит название

Производитель товаров для гигиены и здоровья ООО "ЭвоКом" в 2026 году сменит название своего бренда по производству туалетной бумаги Zewa на Zemma, изменения... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T11:38+0300

2025-03-13T11:38+0300

2025-03-13T11:38+0300

бизнес

россия

zewa

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Производитель товаров для гигиены и здоровья ООО "ЭвоКом" в 2026 году сменит название своего бренда по производству туалетной бумаги Zewa на Zemma, изменения связаны с уходом шведской Essity с российского рынка, рассказали РИА Новости в пресс-службе "ЭвоКома" (бывший актив Essity в РФ). "C 2026 года товары бренда Zewa будут выпускаться под новым названием - Zemma. Смена названия бренда связана с уходом международной компании Essity с российского рынка", - сообщили в компании. Сейчас "ЭвоКом" разрабатывает дизайн упаковки нового бренда. Отмечается, что переход будет происходить поэтапно: с марта 2025 года на полках начнут появляться упаковки в текущем дизайне с анонсом нового бренда, а полный переход завершится в 2026 году. Шведская компания Essity в июле 2023 года завершила продажу своих активов в России (ООО "Эссити") компании "Новые технологии" Игоря Шилова за 117 миллионов долларов. Три ее фабрики в России выпускали продукцию под брендами Zewa, Libresse, Libero, Tork и Tena. Предприятия работали и продолжают работать в обычном режиме, продажи продукции на территории России также не прекращались. В июне 2024 года компания "Эссити" сообщила о смене названия на ООО "Эволюция Комфорта" ("ЭвоКом") в рамках ребрендинга. Сменился и ряд названий продукции: бренд гигиенической продукции Tork сменил название на Tellus, Libresse - на "Либресс", а в 2025 году сменится и это название - на Libretta.

https://1prime.ru/20250305/shampanskoe-855479291.html

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бизнес, россия, zewa