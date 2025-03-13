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Евросоюз и страны Центральной Азии готовят декларацию по критическому сырью

Евросоюз и страны Центральной Азии готовят декларацию по критическому сырью - 13.03.2025, ПРАЙМ

Евросоюз и страны Центральной Азии готовят декларацию по критическому сырью

Евросоюз и страны Центральной Азии завершают работу над подготовкой совместной декларации в области критически важного сырья, заявил в четверг европейский... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:20+0300

2025-03-13T12:20+0300

2025-03-13T12:20+0300

узбекистан

центральная азия

ес

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ТАШКЕНТ, 13 мар - ПРАЙМ. Евросоюз и страны Центральной Азии завершают работу над подготовкой совместной декларации в области критически важного сырья, заявил в четверг европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела. Сикела на этой неделе находится в турне по странам Центральной Азии, которое продлится до 18 марта. В среду еврокомиссар побывал в Ашхабаде, в четверг он находится в Астане. После Казахстана он посетит Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. "Уже во время моей миссии ожидается подписание важных соглашений. В частности, мы финализируем работу над совместной декларацией по критически важному сырью для всего региона, включая Узбекистан, которая определит конкретные шаги для устойчивой добычи и продвинутой переработки", - сказал Сикела интернет-изданию gazeta.uz перед визитом в Узбекистан. Еврокомиссар отметил, что в настоящее время приоритеты Евросоюза в Центральной Азии сосредоточены на четырех ключевых направлениях: цифровая связь, критически важные полезные ископаемые, устойчивая инфраструктура, а также чистая энергия и управление водными ресурсами. "Саммит ЕС-Центральная Азия в Самарканде все еще находится в стадии подготовки, и мы прилагаем к ней максимум усилий, поскольку мероприятие станет важной вехой в углублении нашего партнерства с Узбекистаном и всем регионом", - добавил Сикела. Пресс-служба Евросовета 12 февраля сообщила, что первый саммит "ЕС-Центральная Азия" состоится в Узбекистане 3-4 апреля. В нем примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уточнили в пресс-службе.

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узбекистан

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узбекистан, центральная азия, ес