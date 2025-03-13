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Детей мигрантов с апреля не будут принимать в российские школы

Детей мигрантов с апреля не будут принимать в российские школы - 13.03.2025, ПРАЙМ

Детей мигрантов с апреля не будут принимать в российские школы

Детей мигрантов с апреля не будут принимать в российские школы без успешной сдачи теста на владение русским языком, при этом учреждениям при нарушении процедуры | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T02:32+0300

2025-03-13T02:32+0300

2025-03-13T02:32+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Детей мигрантов с апреля не будут принимать в российские школы без успешной сдачи теста на владение русским языком, при этом учреждениям при нарушении процедуры будут грозить проверки, рассказал РИА Новости гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. "Тестирование, регламентированное министерством просвещения РФ, станет обязательным этапом для всех несовершеннолетних, не имеющих российского гражданства. Методическую базу для его проведения, разработку диагностических материалов, а также систему оценки результатов возьмет на себя Рособрнадзор. Пока не уточнено, будет ли предусмотрен единый стандарт тестирования по всей стране, или регионы получат определённую степень свободы в организации данного процесса. Однако очевидно, что успешное прохождение тестирования станет ключевым условием для допуска к обучению по общеобразовательным программам", - объяснил Адамс. Юрист напомнил, что в статье 43 Конституции РФ закреплено право каждого на образование. Однако в рамках новых условий реализация этого права напрямую связана с владением государственным языком, отметил он. "Правоприменительная практика в области образовательного законодательства допускает установление дополнительных требований к поступающим, если они направлены на обеспечение качественного образовательного процесса и эффективной интеграции в школьную среду", - добавил Адамс. Юрист подчеркнул, что отдельного рассмотрения требует вопрос ответственности самих школ. В частности, он предупредил о возможных проверках в случае, если образовательное учреждение зачислит не подходящего под новые требования ребенка. "Если школа примет ребенка, не соответствующего новым требованиям, школа подвергнется проверкам. Форма и степень ответственности пока не конкретизированы, но вероятно, что контроль за исполнением закона возьмут на себя региональные департаменты образования и прокуратура. Введение таких мер объясняется необходимостью соблюдения новых нормативов и недопущения случаев формального зачисления учащихся без фактической способности к освоению учебного материала", - пояснил Адамс. При этом юрист обратил внимание, что закон допускает возможность многократных попыток сдачи теста на владение ребенком русским языком. "Однако отсутствие предельного количества попыток не снимает с родителей ответственности за своевременную языковую подготовку ребенка. В этой связи может потребоваться расширение инфраструктуры для дополнительного обучения русскому языку, что потребует дополнительных решений со стороны государства", - подчеркнул Адамс. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Обязательное тестирование вводится с 1 апреля 2025 года. Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

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общество , бизнес, рф, москва, владимир путин