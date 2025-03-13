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Форекс-дилеры попросят ЦБ разрешить контракты на разницу цен криптовалют

Форекс-дилеры попросят ЦБ разрешить контракты на разницу цен криптовалют - 13.03.2025, ПРАЙМ

Форекс-дилеры попросят ЦБ разрешить контракты на разницу цен криптовалют

СРО "Ассоциация форекс-дилеров" (АФД) в свете разрешения в России торговлей контрактами на разницу цен, равно как и доступности в будущем для квалифицированных... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T11:13+0300

2025-03-13T11:13+0300

2025-03-13T11:13+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. СРО "Ассоциация форекс-дилеров" (АФД) в свете разрешения в России торговлей контрактами на разницу цен, равно как и доступности в будущем для квалифицированных инвесторов деривативов, привязанных к криптовалюте, направит регулятору просьбу о включении криптовалют в список базовых активов, следует из комментария руководителя СРО АФД Евгения Машарова для РИА Новости. Контракт на разницу цен (contract for difference, CFD) - производный финансовый инструмент на базовый актив, который позволяет получать доход как на повышении, так и на понижении цены базового товара или ценной бумаги. В феврале Машаров говорил РИА Новости, что Центробанк разрешил форекс-дилерам предлагать клиентам CFD на различные активы. А в среду ЦБ РФ сообщил, что планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты, привязанные к стоимости криптовалюты. "Мы планируем в ближайшее время направить соответствующую просьбу в Банк России о возможности разрешения в рамках текущего регулирования дополнить CFD на криптовалюту. Ключевым фактором, почему это должны делать именно наши участники финансового рынка, является безопасность вложений граждан России. Санкционное давление и законодательство о регулировании "FX-рынка" (валютного рынка - ред.) позволяет нам работать с инструментами внутри страны, не выводя средств граждан на зарубежные счета", - рассказал Машаров. "Ассоциация форекс-дилеров в начале 2025 года говорила о готовности запуска CFD на криптовалюты, технические возможности для этого у нас имеются. На демо-счетах и сейчас потенциальные клиенты могут поучиться торговать на "производниках". Важно отметить, что этот инструмент мы готовы предлагать пока исключительно квалифицированным инвесторам", - также отметил руководитель АФД.

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