https://1prime.ru/20250313/dividendy-855751089.html

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года - 13.03.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 80 рублей на акцию, говорится в сообщении компании. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:09+0300

2025-03-13T15:09+0300

2025-03-13T15:09+0300

экономика

яндекс

дивиденды

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850181398_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_7e838a40de374f3ad4ef890cf277e6a4.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 80 рублей на акцию, говорится в сообщении компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров общества: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении. Годовое собрание акционеров пройдет 15 апреля. Датой отсечки для выплаты финальных дивидендов совет директоров предложил установить 28 апреля. В сентябре 2024 года акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 80 рублей на акцию. Нидерландская Yandex N.V. в феврале прошлого года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс". Крупнейшим акционером МКПАО является ЗПИФ "Консорциум.Первый" с долей порядка 66,5%, free float - около 30%.

https://1prime.ru/20250312/dividendy-855699941.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

яндекс, дивиденды