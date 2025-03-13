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Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/dividendy-855751089.html
Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года - 13.03.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 80 рублей на акцию, говорится в сообщении компании. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:09+0300
2025-03-13T15:09+0300
экономика
яндекс
дивиденды
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 80 рублей на акцию, говорится в сообщении компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров общества: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении. Годовое собрание акционеров пройдет 15 апреля. Датой отсечки для выплаты финальных дивидендов совет директоров предложил установить 28 апреля. В сентябре 2024 года акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 80 рублей на акцию. Нидерландская Yandex N.V. в феврале прошлого года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс". Крупнейшим акционером МКПАО является ЗПИФ "Консорциум.Первый" с долей порядка 66,5%, free float - около 30%.
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яндекс, дивиденды
Экономика, Яндекс, дивиденды
15:09 13.03.2025
 
Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды в 80 рублей на акцию

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Яндекс" на выставке "Россия"
Стенд компании Яндекс на выставке Россия - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 80 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров общества: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении.
Годовое собрание акционеров пройдет 15 апреля. Датой отсечки для выплаты финальных дивидендов совет директоров предложил установить 28 апреля.
В сентябре 2024 года акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 80 рублей на акцию.
Нидерландская Yandex N.V. в феврале прошлого года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс". Крупнейшим акционером МКПАО является ЗПИФ "Консорциум.Первый" с долей порядка 66,5%, free float - около 30%.
Офисный центр нефтегазовой компании ПАО Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года
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