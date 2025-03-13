https://1prime.ru/20250313/ekonomika-855751939.html
Путин высоко оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики
Путин высоко оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин высоко оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики
В сфере экономики у Москвы и Минска все развивается наилучшим образом, несмотря на все сложности. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:25+0300
2025-03-13T15:25+0300
2025-03-13T15:30+0300
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В сфере экономики у Москвы и Минска все развивается наилучшим образом, несмотря на все сложности. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время российско-белорусских переговоров."В экономике у нас все развивается самым наилучшим образом, несмотря на все сложности внешнеполитического характера", - подчеркнул российский лидер.По словам президента, объем товарооборота между двумя странами вырос на 5,7% и достиг рекордного уровня. Важно отметить, что по статистике Белоруссии этот объем составляет более $51 миллиарда, а по российской статистике - чуть менее $50 миллиардов.Путин также упомянул, что к визиту Александра Лукашенко подготовлены межведомственные документы, которые помогут развивать сотрудничество на уровне конкретных предприятий и отраслей.Лукашенко в свою очередь заметил, что отношения между Россией и Белоруссией достигли очень высокого уровня, что подтверждается торгово-экономическими связями.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин высоко оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики
Путин: в сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В сфере экономики у Москвы и Минска все развивается наилучшим образом, несмотря на все сложности. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время российско-белорусских переговоров.
"В экономике у нас все развивается самым наилучшим образом, несмотря на все сложности внешнеполитического характера", - подчеркнул российский лидер.
По словам президента, объем товарооборота между двумя странами вырос на 5,7% и достиг рекордного уровня. Важно отметить, что по статистике Белоруссии этот объем составляет более $51 миллиарда, а по российской статистике - чуть менее $50 миллиардов.
Путин также упомянул, что к визиту Александра Лукашенко подготовлены межведомственные документы, которые помогут развивать сотрудничество на уровне конкретных предприятий и отраслей.
Лукашенко в свою очередь заметил, что отношения между Россией и Белоруссией достигли очень высокого уровня, что подтверждается торгово-экономическими связями.
В Белоруссии до конца 2025 года намерены построить СПГ-завод