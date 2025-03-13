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Экономист объяснил падение фондового рынка США

Экономист объяснил падение фондового рынка США - 13.03.2025, ПРАЙМ

Экономист объяснил падение фондового рынка США

Обвал на фондовом рынке США мог произойти как в результате введения администрацией президента Дональда Трампа пошлин, так и в результате назревшей коррекции,... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T03:32+0300

2025-03-13T03:32+0300

2025-03-13T03:32+0300

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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Обвал на фондовом рынке США мог произойти как в результате введения администрацией президента Дональда Трампа пошлин, так и в результате назревшей коррекции, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс. С начала недели фондовые рынки США находятся в красной зоне. Индексы Dow Jones и S&P 500 упали более чем на 3%, в то время как Nasdaq упал на 4%. Во вторник S&P 500 ненадолго опустился в зону коррекции, снизившись на 10% по сравнению с февральским рекордом. На этом фоне выросли опасения рецессии в крупнейшей экономике мира. "На фондовом рынке уже некоторое время не было коррекции, и она назрела. Неясно, является ли падение Dow Jones частью коррекции или просто отражает неспособность Уолл-стрит оценить последствия введения пошлин. По идее, санкции, лишающие возможности ведения бизнеса, должны были оказать больше влияния на рынки, чем пошлины. Особенно учитывая, что неизвестно, насколько серьезно Трамп настроен с пошлинами", - сказал Робертс. Экономист отметил, что пока неясно, планирует ли Трамп использовать пошлины в качестве экономической меры или в качестве рычага давления на другие страны. Отвечая на вопрос о возможной рецессии, Робертс предположил, что "Федеральная резервная система может специально вызвать рецессию, чтобы помешать Трампу достичь своих целей". На прошлой неделе вступили в силу 25-процентные пошлины Трампа на товары из Мексики и Канады, а также новое повышение на 10% на китайский импорт. Кроме того, в среду вступили в силу 25-процентные пошлины президента США на импорт стали и алюминия. В последние дни экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Во вторник телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за политики президента Дональда Трампа, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

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рынки, мировая экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, dow jones, ес, nasdaq, nasdaq composite