https://1prime.ru/20250313/ekonomist-855728771.html
Экономист объяснил падение фондового рынка США
Экономист объяснил падение фондового рынка США - 13.03.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснил падение фондового рынка США
Обвал на фондовом рынке США мог произойти как в результате введения администрацией президента Дональда Трампа пошлин, так и в результате назревшей коррекции,... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T03:32+0300
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2025-03-13T03:32+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Обвал на фондовом рынке США мог произойти как в результате введения администрацией президента Дональда Трампа пошлин, так и в результате назревшей коррекции, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.
С начала недели фондовые рынки США находятся в красной зоне. Индексы Dow Jones и S&P 500 упали более чем на 3%, в то время как Nasdaq упал на 4%. Во вторник S&P 500 ненадолго опустился в зону коррекции, снизившись на 10% по сравнению с февральским рекордом. На этом фоне выросли опасения рецессии в крупнейшей экономике мира.
"На фондовом рынке уже некоторое время не было коррекции, и она назрела. Неясно, является ли падение Dow Jones частью коррекции или просто отражает неспособность Уолл-стрит оценить последствия введения пошлин. По идее, санкции, лишающие возможности ведения бизнеса, должны были оказать больше влияния на рынки, чем пошлины. Особенно учитывая, что неизвестно, насколько серьезно Трамп настроен с пошлинами", - сказал Робертс.
Экономист отметил, что пока неясно, планирует ли Трамп использовать пошлины в качестве экономической меры или в качестве рычага давления на другие страны. Отвечая на вопрос о возможной рецессии, Робертс предположил, что "Федеральная резервная система может специально вызвать рецессию, чтобы помешать Трампу достичь своих целей".
На прошлой неделе вступили в силу 25-процентные пошлины Трампа на товары из Мексики и Канады, а также новое повышение на 10% на китайский импорт. Кроме того, в среду вступили в силу 25-процентные пошлины президента США на импорт стали и алюминия.
В последние дни экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Во вторник телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за политики президента Дональда Трампа, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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рынки, мировая экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, dow jones, ес, nasdaq, nasdaq composite
Рынки, Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Дональд Трамп, Dow Jones, ЕС, NASDAQ, Nasdaq Composite
Экономист объяснил падение фондового рынка США
Экономист Робертс: обвал на фондовом рынке США мог произойти из-за пошлин
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Обвал на фондовом рынке США мог произойти как в результате введения администрацией президента Дональда Трампа пошлин, так и в результате назревшей коррекции, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.
С начала недели фондовые рынки США находятся в красной зоне. Индексы Dow Jones и S&P 500 упали более чем на 3%, в то время как Nasdaq упал на 4%. Во вторник S&P 500 ненадолго опустился в зону коррекции, снизившись на 10% по сравнению с февральским рекордом. На этом фоне выросли опасения рецессии в крупнейшей экономике мира.
"На фондовом рынке уже некоторое время не было коррекции, и она назрела. Неясно, является ли падение Dow Jones частью коррекции или просто отражает неспособность Уолл-стрит оценить последствия введения пошлин. По идее, санкции, лишающие возможности ведения бизнеса, должны были оказать больше влияния на рынки, чем пошлины. Особенно учитывая, что неизвестно, насколько серьезно Трамп настроен с пошлинами", - сказал Робертс.
Экономист отметил, что пока неясно, планирует ли Трамп использовать пошлины в качестве экономической меры или в качестве рычага давления на другие страны. Отвечая на вопрос о возможной рецессии, Робертс предположил, что "Федеральная резервная система может специально вызвать рецессию, чтобы помешать Трампу достичь своих целей".
На прошлой неделе вступили в силу 25-процентные пошлины Трампа на товары из Мексики и Канады, а также новое повышение на 10% на китайский импорт. Кроме того, в среду вступили в силу 25-процентные пошлины президента США на импорт стали и алюминия.
В последние дни экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Во вторник телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за политики президента Дональда Трампа, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.