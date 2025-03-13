https://1prime.ru/20250313/ekspert-855726300.html
"Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса лизингового рынка на 15-25%
"Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса лизингового рынка на 15-25% - 13.03.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса лизингового рынка на 15-25%
"Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса российского лизингового рынка в текущем году на 15-25%, говорится в обзоре рейтингового агентства, с которым... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T00:22+0300
2025-03-13T00:22+0300
2025-03-13T00:22+0300
бизнес
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855726300.jpg?1741814559
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. "Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса российского лизингового рынка в текущем году на 15-25%, говорится в обзоре рейтингового агентства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Объем нового бизнеса – показатель, который отражает стоимость переданных клиентам предметов лизинга в течение рассматриваемого периода без НДС.
"Новый бизнес в 2025 году может снизиться на 15–25% относительно уровня 2024-го. Основное сокращение придется на корпоративные сегменты, грузовые автомобили и строительную технику", — говорится в документе.
В обзоре отмечается, что в базовом сценарии "Эксперт РА" закладывает смягчение денежно-кредитной политики со второй половины 2025 года, что приведет к постепенному восстановлению деловой активности предпринимателей. Однако высокие ставки продолжат ограничивать спрос бизнеса на приобретение новой техники и оборудования.
"Ситуацию могут исправить стабилизационные программы поддержки отдельных секторов экономики со стороны государства, которые в настоящее время выделяются в весьма ограниченном объеме", — отмечается в обзоре.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, финансы
"Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса лизингового рынка на 15-25%
"Эксперт РА": новый бизнес лизингового рынка в 2025 году может снизиться на 15-25%
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. "Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса российского лизингового рынка в текущем году на 15-25%, говорится в обзоре рейтингового агентства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Объем нового бизнеса – показатель, который отражает стоимость переданных клиентам предметов лизинга в течение рассматриваемого периода без НДС.
"Новый бизнес в 2025 году может снизиться на 15–25% относительно уровня 2024-го. Основное сокращение придется на корпоративные сегменты, грузовые автомобили и строительную технику", — говорится в документе.
В обзоре отмечается, что в базовом сценарии "Эксперт РА" закладывает смягчение денежно-кредитной политики со второй половины 2025 года, что приведет к постепенному восстановлению деловой активности предпринимателей. Однако высокие ставки продолжат ограничивать спрос бизнеса на приобретение новой техники и оборудования.
"Ситуацию могут исправить стабилизационные программы поддержки отдельных секторов экономики со стороны государства, которые в настоящее время выделяются в весьма ограниченном объеме", — отмечается в обзоре.