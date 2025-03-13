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"Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса лизингового рынка на 15-25% - 13.03.2025, ПРАЙМ
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"Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса лизингового рынка на 15-25%
"Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса лизингового рынка на 15-25% - 13.03.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса лизингового рынка на 15-25%
"Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса российского лизингового рынка в текущем году на 15-25%, говорится в обзоре рейтингового агентства, с которым... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T00:22+0300
2025-03-13T00:22+0300
бизнес
россия
финансы
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. "Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса российского лизингового рынка в текущем году на 15-25%, говорится в обзоре рейтингового агентства, с которым ознакомилось РИА Новости. Объем нового бизнеса – показатель, который отражает стоимость переданных клиентам предметов лизинга в течение рассматриваемого периода без НДС. "Новый бизнес в 2025 году может снизиться на 15–25% относительно уровня 2024-го. Основное сокращение придется на корпоративные сегменты, грузовые автомобили и строительную технику", — говорится в документе. В обзоре отмечается, что в базовом сценарии "Эксперт РА" закладывает смягчение денежно-кредитной политики со второй половины 2025 года, что приведет к постепенному восстановлению деловой активности предпринимателей. Однако высокие ставки продолжат ограничивать спрос бизнеса на приобретение новой техники и оборудования. "Ситуацию могут исправить стабилизационные программы поддержки отдельных секторов экономики со стороны государства, которые в настоящее время выделяются в весьма ограниченном объеме", — отмечается в обзоре.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, финансы
Бизнес, РОССИЯ, Финансы
00:22 13.03.2025
 
"Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса лизингового рынка на 15-25%

"Эксперт РА": новый бизнес лизингового рынка в 2025 году может снизиться на 15-25%

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. "Эксперт РА" ожидает снижения нового бизнеса российского лизингового рынка в текущем году на 15-25%, говорится в обзоре рейтингового агентства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Объем нового бизнеса – показатель, который отражает стоимость переданных клиентам предметов лизинга в течение рассматриваемого периода без НДС.
"Новый бизнес в 2025 году может снизиться на 15–25% относительно уровня 2024-го. Основное сокращение придется на корпоративные сегменты, грузовые автомобили и строительную технику", — говорится в документе.
В обзоре отмечается, что в базовом сценарии "Эксперт РА" закладывает смягчение денежно-кредитной политики со второй половины 2025 года, что приведет к постепенному восстановлению деловой активности предпринимателей. Однако высокие ставки продолжат ограничивать спрос бизнеса на приобретение новой техники и оборудования.
"Ситуацию могут исправить стабилизационные программы поддержки отдельных секторов экономики со стороны государства, которые в настоящее время выделяются в весьма ограниченном объеме", — отмечается в обзоре.
 
БизнесРОССИЯФинансы
 
 
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