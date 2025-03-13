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Экспорт Южной Кореи за год вырос на 8,1%

Экспорт Южной Кореи за год вырос на 8,1% - 13.03.2025, ПРАЙМ

Экспорт Южной Кореи за год вырос на 8,1%

Объемы южнокорейского экспорта по итогам прошлого года вырос на 8,1%, до рекордного значения в 683,61 миллиарда долларов, при этом главными покупателями... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T06:15+0300

2025-03-13T06:15+0300

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экономика

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Объемы южнокорейского экспорта по итогам прошлого года вырос на 8,1%, до рекордного значения в 683,61 миллиарда долларов, при этом главными покупателями корейских товаров стали Китай, США и Вьетнам, выяснило РИА Новости, изучив данные местной статслужбы. Объем экспорта стал максимальным с 2000 года (более ранняя статистика не приводится). А основными покупателями южнокорейских товаров стали Китай (133 миллиарда долларов), США (127,8 миллиарда), Вьетнам (58,3 миллиарда), Гонконг (35 миллиарда) и Тайвань (34 миллиарда). В то же время импорт Страны утренней свежести снижался второй год подряд - до 631,8 миллиарда долларов (на 1,7%), которые стали минимальными с 2021 года. Таким образом, суммарный оборот внешней торговли Южной Кореи составил за год 1,32 триллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 3,2%. При этом главными поставщиками товаров стали Китай (139,9 миллиарда долларов), США (72,1 миллиарда), Япония (47,6 миллиарда), Саудовская Аравия (31,4 миллиарда) и Тайвань (30,2 миллиарда). Россия при этом в южнокорейском экспорте заняла 28-е место (4,5 миллиарда), а в импорте - 22-е место (6,9 миллиарда). Ранее РИА Новости сообщало, что взаимная торговля двух стран в 2024 году рухнула до пятнадцатилетних минимумов. В число главных товаров, которые отправлялись на экспорт, вошли корейские электронные интегральные схемы (120,2 миллиарда долларов), легковые автомобили (86,3 миллиарда), нефтепродукты (49,55 миллиарда), грузовые и грузопассажирские суда и танкеры (22,2 миллиарда) и детали легковых авто и других транспортных средств (18,8 миллиарда). При этом больше всего Корея импортировала нефть (85,3 миллиарда долларов), электронные интегральные схемы (60,5 миллиарда), сжиженный и некоторые другие виды газа (34,7 миллиарда), нефтепродукты (24,8 миллиарда), а также аппаратуру, используемую при производстве полупроводников и микросхем (18,7 миллиарда).

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бизнес, мировая экономика, китай, сша, тайвань