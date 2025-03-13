Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт Южной Кореи за год вырос на 8,1% - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/eksport-855729802.html
Экспорт Южной Кореи за год вырос на 8,1%
Экспорт Южной Кореи за год вырос на 8,1% - 13.03.2025, ПРАЙМ
Экспорт Южной Кореи за год вырос на 8,1%
Объемы южнокорейского экспорта по итогам прошлого года вырос на 8,1%, до рекордного значения в 683,61 миллиарда долларов, при этом главными покупателями... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T06:15+0300
2025-03-13T06:15+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
китай
сша
тайвань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855729802.jpg?1741835747
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Объемы южнокорейского экспорта по итогам прошлого года вырос на 8,1%, до рекордного значения в 683,61 миллиарда долларов, при этом главными покупателями корейских товаров стали Китай, США и Вьетнам, выяснило РИА Новости, изучив данные местной статслужбы. Объем экспорта стал максимальным с 2000 года (более ранняя статистика не приводится). А основными покупателями южнокорейских товаров стали Китай (133 миллиарда долларов), США (127,8 миллиарда), Вьетнам (58,3 миллиарда), Гонконг (35 миллиарда) и Тайвань (34 миллиарда). В то же время импорт Страны утренней свежести снижался второй год подряд - до 631,8 миллиарда долларов (на 1,7%), которые стали минимальными с 2021 года. Таким образом, суммарный оборот внешней торговли Южной Кореи составил за год 1,32 триллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 3,2%. При этом главными поставщиками товаров стали Китай (139,9 миллиарда долларов), США (72,1 миллиарда), Япония (47,6 миллиарда), Саудовская Аравия (31,4 миллиарда) и Тайвань (30,2 миллиарда). Россия при этом в южнокорейском экспорте заняла 28-е место (4,5 миллиарда), а в импорте - 22-е место (6,9 миллиарда). Ранее РИА Новости сообщало, что взаимная торговля двух стран в 2024 году рухнула до пятнадцатилетних минимумов. В число главных товаров, которые отправлялись на экспорт, вошли корейские электронные интегральные схемы (120,2 миллиарда долларов), легковые автомобили (86,3 миллиарда), нефтепродукты (49,55 миллиарда), грузовые и грузопассажирские суда и танкеры (22,2 миллиарда) и детали легковых авто и других транспортных средств (18,8 миллиарда). При этом больше всего Корея импортировала нефть (85,3 миллиарда долларов), электронные интегральные схемы (60,5 миллиарда), сжиженный и некоторые другие виды газа (34,7 миллиарда), нефтепродукты (24,8 миллиарда), а также аппаратуру, используемую при производстве полупроводников и микросхем (18,7 миллиарда).
китай
сша
тайвань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, китай, сша, тайвань
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Тайвань
06:15 13.03.2025
 
Экспорт Южной Кореи за год вырос на 8,1%

Объемы южнокорейского экспорта по итогам 2023 года выросли на 8,1%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Объемы южнокорейского экспорта по итогам прошлого года вырос на 8,1%, до рекордного значения в 683,61 миллиарда долларов, при этом главными покупателями корейских товаров стали Китай, США и Вьетнам, выяснило РИА Новости, изучив данные местной статслужбы.
Объем экспорта стал максимальным с 2000 года (более ранняя статистика не приводится). А основными покупателями южнокорейских товаров стали Китай (133 миллиарда долларов), США (127,8 миллиарда), Вьетнам (58,3 миллиарда), Гонконг (35 миллиарда) и Тайвань (34 миллиарда).
В то же время импорт Страны утренней свежести снижался второй год подряд - до 631,8 миллиарда долларов (на 1,7%), которые стали минимальными с 2021 года. Таким образом, суммарный оборот внешней торговли Южной Кореи составил за год 1,32 триллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 3,2%.
При этом главными поставщиками товаров стали Китай (139,9 миллиарда долларов), США (72,1 миллиарда), Япония (47,6 миллиарда), Саудовская Аравия (31,4 миллиарда) и Тайвань (30,2 миллиарда). Россия при этом в южнокорейском экспорте заняла 28-е место (4,5 миллиарда), а в импорте - 22-е место (6,9 миллиарда). Ранее РИА Новости сообщало, что взаимная торговля двух стран в 2024 году рухнула до пятнадцатилетних минимумов.
В число главных товаров, которые отправлялись на экспорт, вошли корейские электронные интегральные схемы (120,2 миллиарда долларов), легковые автомобили (86,3 миллиарда), нефтепродукты (49,55 миллиарда), грузовые и грузопассажирские суда и танкеры (22,2 миллиарда) и детали легковых авто и других транспортных средств (18,8 миллиарда).
При этом больше всего Корея импортировала нефть (85,3 миллиарда долларов), электронные интегральные схемы (60,5 миллиарда), сжиженный и некоторые другие виды газа (34,7 миллиарда), нефтепродукты (24,8 миллиарда), а также аппаратуру, используемую при производстве полупроводников и микросхем (18,7 миллиарда).
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаКИТАЙСШАТайвань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала