https://1prime.ru/20250313/enel-855768386.html

Чистая прибыль Enel в 2024 году выросла в 1,8 раза - до 7 млрд евро

Чистая прибыль Enel в 2024 году выросла в 1,8 раза - до 7 млрд евро - 13.03.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Enel в 2024 году выросла в 1,8 раза - до 7 млрд евро

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании итальянского энергоконцерна Enel, по итогам прошлого года увеличилась в 1,8 раза в годовом... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T20:51+0300

2025-03-13T20:51+0300

2025-03-13T20:51+0300

энергетика

enel

италия

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании итальянского энергоконцерна Enel, по итогам прошлого года увеличилась в 1,8 раза в годовом выражении и составила 7,016 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Выручка Enel в отчетном периоде сократилась на 17,4% - до 78,947 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 0,67 евро против 0,32 евро годом ранее. Показатель EBITDA по итогам года вырос на 18,9% - до 24,066 миллиарда евро. Чистый финансовый долг компании к концу прошлого года составил 55,767 миллиарда евро, снизившись за год на 7,3%. Enel - крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме.

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