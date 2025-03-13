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Чистая прибыль Enel в 2024 году выросла в 1,8 раза - до 7 млрд евро - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Enel в 2024 году выросла в 1,8 раза - до 7 млрд евро
Чистая прибыль Enel в 2024 году выросла в 1,8 раза - до 7 млрд евро - 13.03.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Enel в 2024 году выросла в 1,8 раза - до 7 млрд евро
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании итальянского энергоконцерна Enel, по итогам прошлого года увеличилась в 1,8 раза в годовом... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T20:51+0300
2025-03-13T20:51+0300
энергетика
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италия
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании итальянского энергоконцерна Enel, по итогам прошлого года увеличилась в 1,8 раза в годовом выражении и составила 7,016 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Выручка Enel в отчетном периоде сократилась на 17,4% - до 78,947 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 0,67 евро против 0,32 евро годом ранее. Показатель EBITDA по итогам года вырос на 18,9% - до 24,066 миллиарда евро. Чистый финансовый долг компании к концу прошлого года составил 55,767 миллиарда евро, снизившись за год на 7,3%. Enel - крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме.
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enel, италия
Энергетика, Enel, ИТАЛИЯ
20:51 13.03.2025
 
Чистая прибыль Enel в 2024 году выросла в 1,8 раза - до 7 млрд евро

Чистая прибыль итальянской Enel в 2024 году выросла в 1,8 раза - до 7 млрд евро

© flickr.com / Andrew82Roma Enel
Enel - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© flickr.com / Andrew82Roma
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании итальянского энергоконцерна Enel, по итогам прошлого года увеличилась в 1,8 раза в годовом выражении и составила 7,016 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Выручка Enel в отчетном периоде сократилась на 17,4% - до 78,947 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 0,67 евро против 0,32 евро годом ранее.
Показатель EBITDA по итогам года вырос на 18,9% - до 24,066 миллиарда евро. Чистый финансовый долг компании к концу прошлого года составил 55,767 миллиарда евро, снизившись за год на 7,3%.
Enel - крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме.
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