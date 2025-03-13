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Казахстан ратифицировал соглашение с Россией по единым энергосистемам
Казахстан ратифицировал соглашение с Россией по единым энергосистемам - 13.03.2025, ПРАЙМ
Казахстан ратифицировал соглашение с Россией по единым энергосистемам
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией, направленного на обеспечение стабильной работы | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T08:49+0300
2025-03-13T08:49+0300
2025-03-13T08:49+0300
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АЛМА-АТА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией, направленного на обеспечение стабильной работы объединенных энергосистем обеих стран. Как сообщала пресс-служба парламента Казахстана, данное соглашение позволит сторонам согласовывать объемы электроэнергии, передаваемой из России в Казахстан, а также устанавливать цены на ее покупку и продажу, учитывая возможные отклонения от запланированных объемов. Эти вопросы будут регулироваться договорами между KEGOC и "Интер РАО ЕЭС"."Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации", - говорится в документе, подписанным Токаевым. Закон уточняет, что соглашение было подписано в Астане 9 ноября 2023 года.Основная цель договоренности - формализация взаимоотношений сторон в процессе параллельной работы энергосистем и определение ключевых условий их взаимодействия. Согласно документу, российская энергосистема будет поддерживать стабильную частоту и напряжение в казахстанской энергосистеме, компенсируя почасовые расхождения между производством и потреблением электроэнергии в Казахстане.
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россия, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев, еэс
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, Касым-Жомарт Токаев, ЕЭС
Казахстан ратифицировал соглашение с Россией по единым энергосистемам
Токаев подписал закон по обеспечению параллельной с Россией работы единых энергосистем
АЛМА-АТА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией, направленного на обеспечение стабильной работы объединенных энергосистем обеих стран.
Как сообщала пресс-служба парламента Казахстана, данное соглашение позволит сторонам согласовывать объемы электроэнергии, передаваемой из России в Казахстан, а также устанавливать цены на ее покупку и продажу, учитывая возможные отклонения от запланированных объемов. Эти вопросы будут регулироваться договорами между KEGOC и "Интер РАО ЕЭС".
"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации", - говорится в документе, подписанным Токаевым.
Закон уточняет, что соглашение было подписано в Астане 9 ноября 2023 года.
Основная цель договоренности - формализация взаимоотношений сторон в процессе параллельной работы энергосистем и определение ключевых условий их взаимодействия. Согласно документу, российская энергосистема будет поддерживать стабильную частоту и напряжение в казахстанской энергосистеме, компенсируя почасовые расхождения между производством и потреблением электроэнергии в Казахстане.
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