https://1prime.ru/20250313/energosistema-855731966.html

Казахстан ратифицировал соглашение с Россией по единым энергосистемам

Казахстан ратифицировал соглашение с Россией по единым энергосистемам - 13.03.2025, ПРАЙМ

Казахстан ратифицировал соглашение с Россией по единым энергосистемам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией, направленного на обеспечение стабильной работы | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T08:49+0300

2025-03-13T08:49+0300

2025-03-13T08:49+0300

энергетика

россия

казахстан

алма-ата

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией, направленного на обеспечение стабильной работы объединенных энергосистем обеих стран. Как сообщала пресс-служба парламента Казахстана, данное соглашение позволит сторонам согласовывать объемы электроэнергии, передаваемой из России в Казахстан, а также устанавливать цены на ее покупку и продажу, учитывая возможные отклонения от запланированных объемов. Эти вопросы будут регулироваться договорами между KEGOC и "Интер РАО ЕЭС"."Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации", - говорится в документе, подписанным Токаевым. Закон уточняет, что соглашение было подписано в Астане 9 ноября 2023 года.Основная цель договоренности - формализация взаимоотношений сторон в процессе параллельной работы энергосистем и определение ключевых условий их взаимодействия. Согласно документу, российская энергосистема будет поддерживать стабильную частоту и напряжение в казахстанской энергосистеме, компенсируя почасовые расхождения между производством и потреблением электроэнергии в Казахстане.

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россия, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев, еэс