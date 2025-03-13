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Евросоюз не обсуждает смягчение санкций против России - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Евросоюз не обсуждает смягчение санкций против России
Евросоюз не обсуждает смягчение санкций против России - 13.03.2025, ПРАЙМ
Евросоюз не обсуждает смягчение санкций против России
Евросоюз не обсуждает смягчение санкций в отношении России, сейчас ведется обсуждение нового пакета ограничительных мер, сообщила на брифинге в Брюсселе... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T14:26+0300
2025-03-13T15:05+0300
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Евросоюз не обсуждает смягчение санкций в отношении России, сейчас ведется обсуждение нового пакета ограничительных мер, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.Так она ответила на вопрос о возможных переговорах с Соединенными Штатами относительно возможного смягчения антироссийских ограничительных мер."Мы ввели 16 пакетов санкций, которые были одобрены единогласно, работаем над 17-м пакетом", - сказала Хиппер.Кроме того, по ее словам, ЕС продолжает усилия по согласованию продления персональных санкций против России, которые истекают 15 марта."Мы усиленно работаем над тем, чтобы вовремя добиться соглашения по продлению санкций", - сказала она.Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что вопросы санкций ЕС в отношении РФ и замороженных российских активов будут обсуждаться на предстоящих переговорах.
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ес, россия, санкции против рф
ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ, Экономика
14:26 13.03.2025 (обновлено: 15:05 13.03.2025)
 
Евросоюз не обсуждает смягчение санкций против России

ЕС не обсуждает смягчение санкций против России, рассматривает новый пакет мер

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Евросоюз не обсуждает смягчение санкций в отношении России, сейчас ведется обсуждение нового пакета ограничительных мер, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.
Так она ответила на вопрос о возможных переговорах с Соединенными Штатами относительно возможного смягчения антироссийских ограничительных мер.
"Мы ввели 16 пакетов санкций, которые были одобрены единогласно, работаем над 17-м пакетом", - сказала Хиппер.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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Кроме того, по ее словам, ЕС продолжает усилия по согласованию продления персональных санкций против России, которые истекают 15 марта.
"Мы усиленно работаем над тем, чтобы вовремя добиться соглашения по продлению санкций", - сказала она.
Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что вопросы санкций ЕС в отношении РФ и замороженных российских активов будут обсуждаться на предстоящих переговорах.
 
ЭкономикаЕСРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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