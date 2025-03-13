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Исследование: Эстония может стать объектом внимания администрации Трампа

Исследование: Эстония может стать объектом внимания администрации Трампа - 13.03.2025, ПРАЙМ

Исследование: Эстония может стать объектом внимания администрации Трампа

Нарушения религиозной свободы властями Эстонии могут стать объектом внимания администрации президента США Дональда Трампа, говорится в исследовании Института... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T03:14+0300

2025-03-13T03:14+0300

2025-03-13T03:14+0300

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Нарушения религиозной свободы властями Эстонии могут стать объектом внимания администрации президента США Дональда Трампа, говорится в исследовании Института Европы (ИЕ) РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости. В феврале парламент Эстонии (рийгикогу) в первом чтении принял законопроект о церкви, предусматривающий разрыв связи Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с Московским патриархатом, законопроект инициировал глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. В случае принятия закона религиозные учреждения должны будут изменить свой устав в течение двух месяцев. Как комментировали в ЭПЦ, эти поправки в законодательство могут поставить церковь вне закона. А настоятельница Пюхтицкого женского монастыря ЭПЦ заявляла, что цель новых законодательных инициатив – поставить ЭПЦ перед выбором: принудительная ликвидация или смена юрисдикции – переход под покровительство Константинопольского патриархата. "Изменение подходов к защите религиозной свободы в администрации Дональда Трампа могут привести к включению Эстонии в круг стран, где есть обеспокоенность нарушениями, в рамках докладов госдепа США и новых альянсов за религиозную свободу, создаваемых Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Наряду с похожим украинским кейсом, Эстония может фигурировать в докладах ООН по правам человека и других международных организаций", - говорится в документе. По мнению автора исследования, заместителя директора ИЕ РАН, доктора политических наук Романа Лункина, общим для неолиберальных правящих кругов в Европе "является стремление использовать силу бюрократического аппарата для насаждения определенных идеологических конструкций, будь то гендерная политика, национализм или создание нужного церковного института в рамках гибридного противостояния с РФ". В частности, он прокомментировал принятие в первом чтении Эстонским парламентом законопроекта, предусматривающего разрыв связей Эстонской православной церкви с Московским патриархатом. "Действия эстонских властей до принятия законопроекта уже являются давлением на ЭПЦ и вмешательством в ее внутренние дела. В случае принятия закон будет противоречить международному праву и стандартам, касающимся свободы религии и убеждений в силу правовой неопределенности формулировок и политической ангажированности с целью ликвидации одной из церквей. Аннулирование регистрации ЭПЦ и Пюхтицкого монастыря и решение первой судебной инстанции могут быть поводом для обращения в Европейский суд по правам человека (по ст. 9 о свободе религии и ст.11 по свободе собраний)", - заключил ученый. ЭПЦ получила в Русской православной церкви право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Эстонская православная церковь заявила, что не участвует в политических процессах и выстраивает независимые отношения с эстонским государством на фоне продолжающегося давления со стороны властей республики. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну. По данным бюро статистики Эстонии, православные – самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви. Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ), впервые создана в 1923 году Константинопольским патриархатом и организована повторно в 1996 году им же. В Русской церкви комментировали РИА Новости, что никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, эстония, дональд трамп, джей ди вэнс