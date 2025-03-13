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Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по еврозоне и США

Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по еврозоне и США - 13.03.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по еврозоне и США

Курс евро к доллару снижается в четверг утром в преддверии публикации статистики по промышленному производству в еврозоне и рынку труда в США, свидетельствуют... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T08:36+0300

2025-03-13T08:36+0300

2025-03-13T08:36+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в четверг утром в преддверии публикации статистики по промышленному производству в еврозоне и рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.23 мск курс евро к доллару снижался до 1,0884 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0888 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 147,86 иены со 148,25 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,01%, до 103,6 пункта. Позднее в четверг будут опубликованы данные от статистического агентства Евростат об объеме промышленного производства в еврозоне за январь. Ожидается, что в месячном выражении показатель вырос на 0,6%, в годовом - снизился на 0,9%. При этом станут известны еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики прогнозируют, что их количество за неделю по 8 марта выросло на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 225 тысяч.

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