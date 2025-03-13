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Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по еврозоне и США
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по еврозоне и США - 13.03.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по еврозоне и США
Курс евро к доллару снижается в четверг утром в преддверии публикации статистики по промышленному производству в еврозоне и рынку труда в США, свидетельствуют... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T08:36+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в четверг утром в преддверии публикации статистики по промышленному производству в еврозоне и рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.23 мск курс евро к доллару снижался до 1,0884 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0888 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 147,86 иены со 148,25 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,01%, до 103,6 пункта. Позднее в четверг будут опубликованы данные от статистического агентства Евростат об объеме промышленного производства в еврозоне за январь. Ожидается, что в месячном выражении показатель вырос на 0,6%, в годовом - снизился на 0,9%. При этом станут известны еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики прогнозируют, что их количество за неделю по 8 марта выросло на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 225 тысяч.
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рынки, торги
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по еврозоне и США
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода экономических данных по еврозоне и США
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в четверг утром в преддверии публикации статистики по промышленному производству в еврозоне и рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 мск курс евро к доллару снижался до 1,0884 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0888 доллара за евро.
Курс доллара к иене опускался до 147,86 иены со 148,25 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,01%, до 103,6 пункта.
Позднее в четверг будут опубликованы данные от статистического агентства Евростат об объеме промышленного производства в еврозоне за январь. Ожидается, что в месячном выражении показатель вырос на 0,6%, в годовом - снизился на 0,9%.
При этом станут известны еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики прогнозируют, что их количество за неделю по 8 марта выросло на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 225 тысяч.
Доллар ускорил рост к евро после выхода данных о замедлении инфляции в США