https://1prime.ru/20250313/evro-855746684.html

Курс евро к доллару снижается после публикации статистики из еврозоны

Курс евро к доллару снижается после публикации статистики из еврозоны - 13.03.2025, ПРАЙМ

Курс евро к доллару снижается после публикации статистики из еврозоны

Курс евро к доллару уменьшается в четверг днем после выхода статистики по промышленности еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T13:23+0300

2025-03-13T13:23+0300

2025-03-13T13:23+0300

экономика

рынки

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_0:48:3472:2001_1920x0_80_0_0_cf4dfcc83ec72a07107905b4dc897b9b.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в четверг днем после выхода статистики по промышленности еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,0875 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0888 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 148,11 иены со 148,25 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 103,68 пункта. Промпроизводство еврозоны в январе не изменилось в годовом выражении, сообщило европейское статагентство Евростат ранее в четверг. Аналитики ожидали годового снижения на 0,9%. В месячном выражении был зафиксирован рост на 0,8% при прогнозе роста на 0,6% в январе к декабрю. Рынки ожидают позднее в четверг публикацию еженедельных данных по рынку труда в США. Аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 8 марта выросло на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 225 тысяч.

https://1prime.ru/20250313/indeks-855744447.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, сша