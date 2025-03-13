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Курс евро к доллару снижается после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару снижается после публикации статистики из еврозоны - 13.03.2025, ПРАЙМ
Курс евро к доллару снижается после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару уменьшается в четверг днем после выхода статистики по промышленности еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T13:23+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в четверг днем после выхода статистики по промышленности еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,0875 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0888 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 148,11 иены со 148,25 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 103,68 пункта. Промпроизводство еврозоны в январе не изменилось в годовом выражении, сообщило европейское статагентство Евростат ранее в четверг. Аналитики ожидали годового снижения на 0,9%. В месячном выражении был зафиксирован рост на 0,8% при прогнозе роста на 0,6% в январе к декабрю. Рынки ожидают позднее в четверг публикацию еженедельных данных по рынку труда в США. Аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 8 марта выросло на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 225 тысяч.
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рынки, сша
Курс евро к доллару снижается после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару снижается после выхода статистики по промышленности еврозоны
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в четверг днем после выхода статистики по промышленности еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,0875 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0888 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 148,11 иены со 148,25 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 103,68 пункта.
Промпроизводство еврозоны в январе не изменилось в годовом выражении, сообщило европейское статагентство Евростат ранее в четверг. Аналитики ожидали годового снижения на 0,9%. В месячном выражении был зафиксирован рост на 0,8% при прогнозе роста на 0,6% в январе к декабрю.
Рынки ожидают позднее в четверг публикацию еженедельных данных по рынку труда в США. Аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 8 марта выросло на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 225 тысяч.
Фондовые индексы АТР в четверг сократились