https://1prime.ru/20250313/evropa-855746816.html

В Германии усомнились в способности Европы заменить США как донора Киева

В Германии усомнились в способности Европы заменить США как донора Киева - 13.03.2025, ПРАЙМ

В Германии усомнились в способности Европы заменить США как донора Киева

Даже удвоения расходов Европы на поддержку Украины не хватит, чтобы полностью заменить США в роли донора Киева, в случае долговременной остановки помощи... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T13:26+0300

2025-03-13T13:26+0300

2025-03-13T13:26+0300

политика

европа

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82772/59/827725933_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24a337c3def76b5518793a06930a870e.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Даже удвоения расходов Европы на поддержку Украины не хватит, чтобы полностью заменить США в роли донора Киева, в случае долговременной остановки помощи Вашингтоном возникнут проблемы с поставками тяжелых вооружений и предоставлением разведданных, свидетельствуют результаты исследования немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel). "Чтобы компенсировать потоки помощи из США и сохранить общий объем поддержки на прежнем уровне, Европе необходимо удвоить свою ежегодную поддержку до среднего уровня в 0,21% ВВП… В сфере военной помощи заменить США будет сложнее, но это возможно во многих областях… Из тяжелых вооружений труднее всего заменить американские (системы – ред.) HIMARS и Patriot, а также боеприпасы к этим системам. Кроме того, решающее значение (для Украины – ред.) имеет предоставление США разведданных и спутниковых снимков", - говорится в исследовании. Общие расходы Европы на поддержку Украины в случае прекращения финансовой помощи США должны быть увеличены с 44 миллиардов до 82 миллиардов евро в год, подсчитали исследователи. Для этого потребуются решительные действия европейских политиков, подчеркнул один из авторов работы Кристоф Требеш. При этом увеличение расходов должно быть достигнуто в основном за счёт Еврокомиссии, Европейского центрального банка и крупнейших стран Европы: Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании. Кроме удвоения финансовой поддержки Украины Европа должна существенно нарастить собственное производство оружия и боеприпасов, считают ученые. На данный момент США производят 85% поставляемых Киеву реактивных артиллерийских систем (включая Himars), 82% боеприпасов для гаубиц и 70% систем ПВО большой дальности (включая Patriot). Исследователи предлагают закупать их аналоги в Южной Корее или Израиле, а также инвестировать в разработку этих типов вооружений в Европе. Наконец, европейские страны должны будут создать альтернативные "цифровые, спутниковые и разведывательные" системы.

https://1prime.ru/20250313/zakharova-855745937.html

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, украина