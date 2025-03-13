https://1prime.ru/20250313/evropa-855746816.html
В Германии усомнились в способности Европы заменить США как донора Киева
В Германии усомнились в способности Европы заменить США как донора Киева - 13.03.2025, ПРАЙМ
В Германии усомнились в способности Европы заменить США как донора Киева
Даже удвоения расходов Европы на поддержку Украины не хватит, чтобы полностью заменить США в роли донора Киева, в случае долговременной остановки помощи... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T13:26+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Даже удвоения расходов Европы на поддержку Украины не хватит, чтобы полностью заменить США в роли донора Киева, в случае долговременной остановки помощи Вашингтоном возникнут проблемы с поставками тяжелых вооружений и предоставлением разведданных, свидетельствуют результаты исследования немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel). "Чтобы компенсировать потоки помощи из США и сохранить общий объем поддержки на прежнем уровне, Европе необходимо удвоить свою ежегодную поддержку до среднего уровня в 0,21% ВВП… В сфере военной помощи заменить США будет сложнее, но это возможно во многих областях… Из тяжелых вооружений труднее всего заменить американские (системы – ред.) HIMARS и Patriot, а также боеприпасы к этим системам. Кроме того, решающее значение (для Украины – ред.) имеет предоставление США разведданных и спутниковых снимков", - говорится в исследовании. Общие расходы Европы на поддержку Украины в случае прекращения финансовой помощи США должны быть увеличены с 44 миллиардов до 82 миллиардов евро в год, подсчитали исследователи. Для этого потребуются решительные действия европейских политиков, подчеркнул один из авторов работы Кристоф Требеш. При этом увеличение расходов должно быть достигнуто в основном за счёт Еврокомиссии, Европейского центрального банка и крупнейших стран Европы: Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании. Кроме удвоения финансовой поддержки Украины Европа должна существенно нарастить собственное производство оружия и боеприпасов, считают ученые. На данный момент США производят 85% поставляемых Киеву реактивных артиллерийских систем (включая Himars), 82% боеприпасов для гаубиц и 70% систем ПВО большой дальности (включая Patriot). Исследователи предлагают закупать их аналоги в Южной Корее или Израиле, а также инвестировать в разработку этих типов вооружений в Европе. Наконец, европейские страны должны будут создать альтернативные "цифровые, спутниковые и разведывательные" системы.
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европа, украина
Политика, ЕВРОПА, УКРАИНА
В Германии усомнились в способности Европы заменить США как донора Киева
IfW Kiel: Европа не сможет полностью заменить США как донора Киева
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Даже удвоения расходов Европы на поддержку Украины не хватит, чтобы полностью заменить США в роли донора Киева, в случае долговременной остановки помощи Вашингтоном возникнут проблемы с поставками тяжелых вооружений и предоставлением разведданных, свидетельствуют результаты исследования немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel).
"Чтобы компенсировать потоки помощи из США и сохранить общий объем поддержки на прежнем уровне, Европе необходимо удвоить свою ежегодную поддержку до среднего уровня в 0,21% ВВП… В сфере военной помощи заменить США будет сложнее, но это возможно во многих областях… Из тяжелых вооружений труднее всего заменить американские (системы – ред.) HIMARS и Patriot, а также боеприпасы к этим системам. Кроме того, решающее значение (для Украины – ред.) имеет предоставление США разведданных и спутниковых снимков", - говорится в исследовании.
Общие расходы Европы на поддержку Украины в случае прекращения финансовой помощи США должны быть увеличены с 44 миллиардов до 82 миллиардов евро в год, подсчитали исследователи. Для этого потребуются решительные действия европейских политиков, подчеркнул один из авторов работы Кристоф Требеш. При этом увеличение расходов должно быть достигнуто в основном за счёт Еврокомиссии, Европейского центрального банка и крупнейших стран Европы: Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании.
Кроме удвоения финансовой поддержки Украины Европа должна существенно нарастить собственное производство оружия и боеприпасов, считают ученые. На данный момент США производят 85% поставляемых Киеву реактивных артиллерийских систем (включая Himars), 82% боеприпасов для гаубиц и 70% систем ПВО большой дальности (включая Patriot). Исследователи предлагают закупать их аналоги в Южной Корее или Израиле, а также инвестировать в разработку этих типов вооружений в Европе. Наконец, европейские страны должны будут создать альтернативные "цифровые, спутниковые и разведывательные" системы.
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