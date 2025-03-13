https://1prime.ru/20250313/evropa-855754231.html

"Не война, но и не мир". Глава дипломатии ЕС оценила обстановку в Европе

"Не война, но и не мир". Глава дипломатии ЕС оценила обстановку в Европе - 13.03.2025, ПРАЙМ

"Не война, но и не мир". Глава дипломатии ЕС оценила обстановку в Европе

Европейский союз пребывает в переходном периоде, характеризующемся отсутствием как состояния мира, так и состояния войны. Такое мнение выразила глава... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:53+0300

2025-03-13T15:53+0300

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политика

европа

кая каллас

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МАДРИД, 13 мар – ПРАЙМ. Европейский союз пребывает в переходном периоде, характеризующемся отсутствием как состояния мира, так и состояния войны. Такое мнение выразила глава европейской дипломатии Кая Каллас."Мы все обеспокоены, потому что не находимся в состоянии войны, но и не в состоянии мира. Правительствам приходится принимать жесткие решения об увеличении расходов на оборону, потому что к тому времени, когда они нам понадобятся, будет уже слишком поздно делать эти инвестиции", - сообщила Каллас в интервью телерадиокомпании RTVE. Глава дипломатии ЕС подчеркнула необходимость готовности Европы к потенциальным угрозам. В связи с этим НАТО усиливает военно-морское присутствие для защиты инфраструктуры, а ЕС работает над улучшением координации в области разведки и расширением сотрудничества в сфере безопасности.По мнению Каллас, Европа не всегда достаточно оперативно реагирует на возникающие вызовы. Тем не менее, она отметила прогресс, достигнутый ЕС в последние годы в повышении способности реагировать на новые угрозы.

https://1prime.ru/20250313/zakharova-855751226.html

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европа, кая каллас, нато