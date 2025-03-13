https://1prime.ru/20250313/evropa-855754350.html

Лукашенко назвал препятствие планам ЕС по милитаризации

Лукашенко назвал препятствие планам ЕС по милитаризации - 13.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко назвал препятствие планам ЕС по милитаризации

Заявленным в Евросоюзе планам по милитаризации препятствует снижение уровня жизни населения в рассорившейся с Россией Европе, заявил журналистам президент... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:55+0300

2025-03-13T15:55+0300

2025-03-13T15:55+0300

россия

белоруссия

александр лукашенко

ес

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Заявленным в Евросоюзе планам по милитаризации препятствует снижение уровня жизни населения в рассорившейся с Россией Европе, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Вы же видите, что, самое главное, народы там поднялись. Они же привыкли жить хорошо, в том числе и за счет нас, особенно России. Дешевые ресурсы и так далее", - подчеркнул он. "Все привыкли хорошо жить, а тут этого нет", - сказал белорусский лидер, комментируя планы Евросоюзе нарастить военные расходы, мотивируя их угрозой со стороны России.

https://1prime.ru/20250312/perevooruzhenie-855712075.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, ес