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Лукашенко назвал препятствие планам ЕС по милитаризации - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко назвал препятствие планам ЕС по милитаризации
Лукашенко назвал препятствие планам ЕС по милитаризации - 13.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко назвал препятствие планам ЕС по милитаризации
Заявленным в Евросоюзе планам по милитаризации препятствует снижение уровня жизни населения в рассорившейся с Россией Европе, заявил журналистам президент... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:55+0300
2025-03-13T15:55+0300
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Заявленным в Евросоюзе планам по милитаризации препятствует снижение уровня жизни населения в рассорившейся с Россией Европе, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Вы же видите, что, самое главное, народы там поднялись. Они же привыкли жить хорошо, в том числе и за счет нас, особенно России. Дешевые ресурсы и так далее", - подчеркнул он. "Все привыкли хорошо жить, а тут этого нет", - сказал белорусский лидер, комментируя планы Евросоюзе нарастить военные расходы, мотивируя их угрозой со стороны России.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, ес
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, ЕС
15:55 13.03.2025
 
Лукашенко назвал препятствие планам ЕС по милитаризации

Лукашенко: снижение уровня жизни в Европе препятствует планам ЕС по милитаризации

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Заявленным в Евросоюзе планам по милитаризации препятствует снижение уровня жизни населения в рассорившейся с Россией Европе, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вы же видите, что, самое главное, народы там поднялись. Они же привыкли жить хорошо, в том числе и за счет нас, особенно России. Дешевые ресурсы и так далее", - подчеркнул он.
"Все привыкли хорошо жить, а тут этого нет", - сказал белорусский лидер, комментируя планы Евросоюзе нарастить военные расходы, мотивируя их угрозой со стороны России.
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