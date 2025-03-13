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В Венгрии назвали страны, которые должны вступить в ЕС раньше Украины - 13.03.2025, ПРАЙМ
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В Венгрии назвали страны, которые должны вступить в ЕС раньше Украины
В Венгрии назвали страны, которые должны вступить в ЕС раньше Украины - 13.03.2025, ПРАЙМ
В Венгрии назвали страны, которые должны вступить в ЕС раньше Украины
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил сомнение в возможности вступления Украины в Европейский союз раньше стран... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:52+0300
2025-03-13T16:52+0300
политика
венгрия
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
ес
нато
мид
украина
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БУДАПЕШТ, 13 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил сомнение в возможности вступления Украины в Европейский союз раньше стран Западных Балкан."Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан. Это невозможно. И не потому что мы думаем об Украине или странах Западных Балкан вместе или по отдельности, а потому что европейские политики используют выражение "процесс, основанный на заслугах", тысячу раз за одну дискуссию... Мы всерьез думаем, что Украина в лучшем состоянии, чем страны Западных Балкан? Что она сможет выполнить критерии раньше? Перестаньте, не будем смешными", - сказал Сийярто во время своего выступления на Балканском форуме в Будапеште. Глава МИД Венгрии подверг критике позицию Брюсселя, назвав ее лицемерной. Он подчеркнул, что если процесс вступления действительно основан на заслугах, то этот принцип должен применяться ко всем кандидатам в равной степени. Сийярто также выразил мнение, что если нахождение в состоянии вооруженного конфликта считается преимуществом при рассмотрении заявки на вступление, то об этом следует заявить открыто.Гергей Гуйяш, глава администрации премьер-министра Венгрии, объявил о планах проведения национальной консультации по вопросу членства Украины в ЕС. Он пояснил, что мнение граждан Венгрии необходимо учитывать, поскольку потенциальное вступление Украины может оказать существенное влияние на венгерский рынок труда и сельское хозяйство. Сроки проведения консультации будут объявлены позднее.Ранее Петер Сийярто выражал обеспокоенность снижением поддержки евроинтеграции в странах Западных Балкан. Он призывал ЕС ускорить процесс их принятия, чтобы предотвратить усиление влияния других глобальных центров силы в регионе.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подчеркивал, что принятие стран Западных Балкан в ЕС отвечает жизненным интересам Будапешта. По его мнению, это могло бы способствовать решению проблем нелегальной миграции и обеспечению энергетической безопасности страны.Сийярто неоднократно заявлял о том, что Венгрия не поддержит продвижение Украины в НАТО и ЕС до тех пор, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Он выразил обеспокоенность нежеланием Украины решать вопросы, касающиеся прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатской области.После саммита ЕС, состоявшегося 6 марта, премьер-министр Орбан объявил о проведении общенационального опроса по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Он заявил, что решение о финансовой поддержке Украины со стороны ЕС должно приниматься только после того, как будет определена четкая позиция по вопросу ее членства. Национальные консультации в Венгрии не предусматривают обязательного минимального порога явки.
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венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, ес, нато, мид, украина
Политика, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, ЕС, НАТО, МИД, УКРАИНА
16:52 13.03.2025
 
В Венгрии назвали страны, которые должны вступить в ЕС раньше Украины

Сийярто: вступление Украины в ЕС раньше стран Западных Балкан является невозможным

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 13 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил сомнение в возможности вступления Украины в Европейский союз раньше стран Западных Балкан.
"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан. Это невозможно. И не потому что мы думаем об Украине или странах Западных Балкан вместе или по отдельности, а потому что европейские политики используют выражение "процесс, основанный на заслугах", тысячу раз за одну дискуссию... Мы всерьез думаем, что Украина в лучшем состоянии, чем страны Западных Балкан? Что она сможет выполнить критерии раньше? Перестаньте, не будем смешными", - сказал Сийярто во время своего выступления на Балканском форуме в Будапеште.
Глава МИД Венгрии подверг критике позицию Брюсселя, назвав ее лицемерной. Он подчеркнул, что если процесс вступления действительно основан на заслугах, то этот принцип должен применяться ко всем кандидатам в равной степени. Сийярто также выразил мнение, что если нахождение в состоянии вооруженного конфликта считается преимуществом при рассмотрении заявки на вступление, то об этом следует заявить открыто.
Гергей Гуйяш, глава администрации премьер-министра Венгрии, объявил о планах проведения национальной консультации по вопросу членства Украины в ЕС. Он пояснил, что мнение граждан Венгрии необходимо учитывать, поскольку потенциальное вступление Украины может оказать существенное влияние на венгерский рынок труда и сельское хозяйство. Сроки проведения консультации будут объявлены позднее.
Ранее Петер Сийярто выражал обеспокоенность снижением поддержки евроинтеграции в странах Западных Балкан. Он призывал ЕС ускорить процесс их принятия, чтобы предотвратить усиление влияния других глобальных центров силы в регионе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подчеркивал, что принятие стран Западных Балкан в ЕС отвечает жизненным интересам Будапешта. По его мнению, это могло бы способствовать решению проблем нелегальной миграции и обеспечению энергетической безопасности страны.
Сийярто неоднократно заявлял о том, что Венгрия не поддержит продвижение Украины в НАТО и ЕС до тех пор, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Он выразил обеспокоенность нежеланием Украины решать вопросы, касающиеся прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатской области.
После саммита ЕС, состоявшегося 6 марта, премьер-министр Орбан объявил о проведении общенационального опроса по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Он заявил, что решение о финансовой поддержке Украины со стороны ЕС должно приниматься только после того, как будет определена четкая позиция по вопросу ее членства. Национальные консультации в Венгрии не предусматривают обязательного минимального порога явки.
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ПолитикаВЕНГРИЯБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанЕСНАТОМИДУКРАИНА
 
 
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