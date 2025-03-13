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В Венгрии назвали страны, которые должны вступить в ЕС раньше Украины

В Венгрии назвали страны, которые должны вступить в ЕС раньше Украины - 13.03.2025, ПРАЙМ

В Венгрии назвали страны, которые должны вступить в ЕС раньше Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил сомнение в возможности вступления Украины в Европейский союз раньше стран... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:52+0300

2025-03-13T16:52+0300

2025-03-13T16:52+0300

политика

венгрия

будапешт

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 13 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил сомнение в возможности вступления Украины в Европейский союз раньше стран Западных Балкан."Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан. Это невозможно. И не потому что мы думаем об Украине или странах Западных Балкан вместе или по отдельности, а потому что европейские политики используют выражение "процесс, основанный на заслугах", тысячу раз за одну дискуссию... Мы всерьез думаем, что Украина в лучшем состоянии, чем страны Западных Балкан? Что она сможет выполнить критерии раньше? Перестаньте, не будем смешными", - сказал Сийярто во время своего выступления на Балканском форуме в Будапеште. Глава МИД Венгрии подверг критике позицию Брюсселя, назвав ее лицемерной. Он подчеркнул, что если процесс вступления действительно основан на заслугах, то этот принцип должен применяться ко всем кандидатам в равной степени. Сийярто также выразил мнение, что если нахождение в состоянии вооруженного конфликта считается преимуществом при рассмотрении заявки на вступление, то об этом следует заявить открыто.Гергей Гуйяш, глава администрации премьер-министра Венгрии, объявил о планах проведения национальной консультации по вопросу членства Украины в ЕС. Он пояснил, что мнение граждан Венгрии необходимо учитывать, поскольку потенциальное вступление Украины может оказать существенное влияние на венгерский рынок труда и сельское хозяйство. Сроки проведения консультации будут объявлены позднее.Ранее Петер Сийярто выражал обеспокоенность снижением поддержки евроинтеграции в странах Западных Балкан. Он призывал ЕС ускорить процесс их принятия, чтобы предотвратить усиление влияния других глобальных центров силы в регионе.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подчеркивал, что принятие стран Западных Балкан в ЕС отвечает жизненным интересам Будапешта. По его мнению, это могло бы способствовать решению проблем нелегальной миграции и обеспечению энергетической безопасности страны.Сийярто неоднократно заявлял о том, что Венгрия не поддержит продвижение Украины в НАТО и ЕС до тех пор, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Он выразил обеспокоенность нежеланием Украины решать вопросы, касающиеся прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатской области.После саммита ЕС, состоявшегося 6 марта, премьер-министр Орбан объявил о проведении общенационального опроса по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Он заявил, что решение о финансовой поддержке Украины со стороны ЕС должно приниматься только после того, как будет определена четкая позиция по вопросу ее членства. Национальные консультации в Венгрии не предусматривают обязательного минимального порога явки.

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венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, ес, нато, мид, украина