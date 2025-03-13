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Фальков призвал сократить некачественное платное высшее образование - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Фальков призвал сократить некачественное платное высшее образование
Фальков призвал сократить некачественное платное высшее образование - 13.03.2025, ПРАЙМ
Фальков призвал сократить некачественное платное высшее образование
Некачественный сектор платного высшего образования в России необходимо сократить, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T11:20+0300
2025-03-13T11:20+0300
россия
минобрнауки
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Некачественный сектор платного высшего образования в России необходимо сократить, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Если в целом посмотреть, то, конечно, при сохранении доступности высшего образования и достаточного количества бюджетных мест наша задача – сократить некачественный сектор платного образования", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что зачастую коммерческие цели, то есть получение прибыли превалирует над представлением об образовании как общественном благе. "Такую историю, ее надо очень серьезно будет прекращать. Эту историю надо, конечно, регулировать обстоятельно. Такая работа сейчас ведется", - заключил Фальков.
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россия, минобрнауки
РОССИЯ, Минобрнауки
11:20 13.03.2025
 
Фальков призвал сократить некачественное платное высшее образование

Фальков: некачественный сектор платного высшего образования необходимо сократить

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк% Валерий Фальков
% Валерий Фальков - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Некачественный сектор платного высшего образования в России необходимо сократить, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Если в целом посмотреть, то, конечно, при сохранении доступности высшего образования и достаточного количества бюджетных мест наша задача – сократить некачественный сектор платного образования", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что зачастую коммерческие цели, то есть получение прибыли превалирует над представлением об образовании как общественном благе.
"Такую историю, ее надо очень серьезно будет прекращать. Эту историю надо, конечно, регулировать обстоятельно. Такая работа сейчас ведется", - заключил Фальков.
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