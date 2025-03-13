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ФАС изучит наценки на 29 категорий продовольственных товаров

ФАС изучит наценки на 29 категорий продовольственных товаров - 13.03.2025, ПРАЙМ

ФАС изучит наценки на 29 категорий продовольственных товаров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров - среди них продукты первой необходимости, а... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:55+0300

2025-03-13T16:55+0300

2025-03-13T16:55+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров - среди них продукты первой необходимости, а также помидоры и огурцы, говорится в сообщении ведомства. "ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров... Анализу будут подлежать все товарные позиции 29 категорий продуктов питания. К ним относятся корзина социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также помидоры, огурцы, макаронные изделия, сыры твердые, полутвердые и мягкие", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующие запросы ведомство направило в 36 крупнейших торговых сетей, а также 2 торговые онлайн-площадки. ФАС России запросила информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за февраль 2025 года, добавили в ведомстве. В случае выявления признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения, отметили там.

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