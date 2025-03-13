Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС изучит наценки на 29 категорий продовольственных товаров - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250313/fas-855757383.html
ФАС изучит наценки на 29 категорий продовольственных товаров
ФАС изучит наценки на 29 категорий продовольственных товаров - 13.03.2025, ПРАЙМ
ФАС изучит наценки на 29 категорий продовольственных товаров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров - среди них продукты первой необходимости, а... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:55+0300
2025-03-13T16:55+0300
россия
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров - среди них продукты первой необходимости, а также помидоры и огурцы, говорится в сообщении ведомства. "ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров... Анализу будут подлежать все товарные позиции 29 категорий продуктов питания. К ним относятся корзина социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также помидоры, огурцы, макаронные изделия, сыры твердые, полутвердые и мягкие", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующие запросы ведомство направило в 36 крупнейших торговых сетей, а также 2 торговые онлайн-площадки. ФАС России запросила информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за февраль 2025 года, добавили в ведомстве. В случае выявления признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения, отметили там.
https://1prime.ru/20250313/natsenki-855738696.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
16:55 13.03.2025
 
ФАС изучит наценки на 29 категорий продовольственных товаров

ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров - среди них продукты первой необходимости, а также помидоры и огурцы, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров... Анализу будут подлежать все товарные позиции 29 категорий продуктов питания. К ним относятся корзина социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также помидоры, огурцы, макаронные изделия, сыры твердые, полутвердые и мягкие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие запросы ведомство направило в 36 крупнейших торговых сетей, а также 2 торговые онлайн-площадки.
ФАС России запросила информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за февраль 2025 года, добавили в ведомстве.
В случае выявления признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения, отметили там.
Открытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
ФАС призвала торговые сети ограничить наценки на социально значимые товары
10:54
 
РОССИЯФАС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала