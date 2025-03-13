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Американские фермеры подали иск на власти США из-за отмены грантов - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Американские фермеры подали иск на власти США из-за отмены грантов
Американские фермеры подали иск на власти США из-за отмены грантов - 13.03.2025, ПРАЙМ
Американские фермеры подали иск на власти США из-за отмены грантов
Американские фермеры подали иск к властям США из-за отмены грантов со стороны министерства сельского хозяйства, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T21:25+0300
2025-03-13T21:25+0300
экономика
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Американские фермеры подали иск к властям США из-за отмены грантов со стороны министерства сельского хозяйства, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представляющего их адвоката. "Ряд фермеров и некоммерческих организаций и НКО подали иск против администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа в четверг, утверждая, что она незаконно остановила гранты министерства сельского хозяйства", - пишет агентство. По данным агентства, гранты, о которых идет речь, были заморожены в рамках аудита расходов министерства. Так, пять фермеров, которые выступают истцами, ранее получили гранты на установку солнечных панелей, а трем некоммерческим организациям делали выплаты в рамках грантов лесной службы США. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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мировая экономика, сша, фермеры
Экономика, Мировая экономика, США, фермеры
21:25 13.03.2025
 
Американские фермеры подали иск на власти США из-за отмены грантов

Американские фермеры подали иск на власти США из-за отмены грантов минсельхоза

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Американские фермеры подали иск к властям США из-за отмены грантов со стороны министерства сельского хозяйства, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представляющего их адвоката.
"Ряд фермеров и некоммерческих организаций и НКО подали иск против администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа в четверг, утверждая, что она незаконно остановила гранты министерства сельского хозяйства", - пишет агентство.
По данным агентства, гранты, о которых идет речь, были заморожены в рамках аудита расходов министерства.
Так, пять фермеров, которые выступают истцами, ранее получили гранты на установку солнечных панелей, а трем некоммерческим организациям делали выплаты в рамках грантов лесной службы США.
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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