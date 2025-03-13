https://1prime.ru/20250313/fermery-855769851.html
Американские фермеры подали иск на власти США из-за отмены грантов
Американские фермеры подали иск на власти США из-за отмены грантов - 13.03.2025, ПРАЙМ
Американские фермеры подали иск на власти США из-за отмены грантов
Американские фермеры подали иск к властям США из-за отмены грантов со стороны министерства сельского хозяйства, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T21:25+0300
2025-03-13T21:25+0300
2025-03-13T21:25+0300
экономика
мировая экономика
сша
фермеры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Американские фермеры подали иск к властям США из-за отмены грантов со стороны министерства сельского хозяйства, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представляющего их адвоката. "Ряд фермеров и некоммерческих организаций и НКО подали иск против администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа в четверг, утверждая, что она незаконно остановила гранты министерства сельского хозяйства", - пишет агентство. По данным агентства, гранты, о которых идет речь, были заморожены в рамках аудита расходов министерства. Так, пять фермеров, которые выступают истцами, ранее получили гранты на установку солнечных панелей, а трем некоммерческим организациям делали выплаты в рамках грантов лесной службы США. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://1prime.ru/20231002/841864993.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_82645091cff210cfecd6d9eed5b0a251.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, фермеры
Экономика, Мировая экономика, США, фермеры
Американские фермеры подали иск на власти США из-за отмены грантов
Американские фермеры подали иск на власти США из-за отмены грантов минсельхоза
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Американские фермеры подали иск к властям США из-за отмены грантов со стороны министерства сельского хозяйства, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представляющего их адвоката.
"Ряд фермеров и некоммерческих организаций и НКО подали иск против администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа в четверг, утверждая, что она незаконно остановила гранты министерства сельского хозяйства", - пишет агентство.
По данным агентства, гранты, о которых идет речь, были заморожены в рамках аудита расходов министерства.
Так, пять фермеров, которые выступают истцами, ранее получили гранты на установку солнечных панелей, а трем некоммерческим организациям делали выплаты в рамках грантов лесной службы США.
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
Трамп обещал вывести войска из стран, не дающих преференции фермерам США