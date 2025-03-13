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ФНС приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски
ФНС приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски - 13.03.2025, ПРАЙМ
ФНС приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски
Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски (настоящее имя Надежда Серова), следует из данных сервиса... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T11:46+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски (настоящее имя Надежда Серова), следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику имеются", - говорится карточке со сведениями о наличии решений о приостановке операций по счетам лица. Соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе 16 декабря и 4 марта. По имеющимся данным, основанием для таких решений стало непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления. Согласно данным в сервисе, решения о приостановлении операций по счетам были направлены в 6 банков РФ. В соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) у Серовски 9 миллионов подписчиков. В своем Telegram-канале она публикует фотографии и видео из повседневной жизни и путешествий.
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финансы, банки, фнс
ФНС приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски
"Контур.Фокус": ФНС приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски (настоящее имя Надежда Серова), следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику имеются", - говорится карточке со сведениями о наличии решений о приостановке операций по счетам лица.
Соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе 16 декабря и 4 марта. По имеющимся данным, основанием для таких решений стало непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления.
Согласно данным в сервисе, решения о приостановлении операций по счетам были направлены в 6 банков РФ.
В соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) у Серовски 9 миллионов подписчиков. В своем Telegram-канале она публикует фотографии и видео из повседневной жизни и путешествий.
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