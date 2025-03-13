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ФНС приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски

ФНС приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски - 13.03.2025, ПРАЙМ

ФНС приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски (настоящее имя Надежда Серова), следует из данных сервиса... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T11:46+0300

2025-03-13T11:46+0300

2025-03-13T11:46+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски (настоящее имя Надежда Серова), следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику имеются", - говорится карточке со сведениями о наличии решений о приостановке операций по счетам лица. Соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе 16 декабря и 4 марта. По имеющимся данным, основанием для таких решений стало непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления. Согласно данным в сервисе, решения о приостановлении операций по счетам были направлены в 6 банков РФ. В соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) у Серовски 9 миллионов подписчиков. В своем Telegram-канале она публикует фотографии и видео из повседневной жизни и путешествий.

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