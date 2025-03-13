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Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту

Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту - 13.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту

Биржевые цены на газ в Европе в четверг прибавляют около 1%, превышая 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 13.03.2025, ПРАЙМ

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2025-03-13T12:53+0300

энергетика

газ

ice

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг прибавляют около 1%, превышая 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 473,8 доллара (–0,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 12.26 мск их стоимость составляет 482,9 доллара (+1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 476,4 доллара за тысячу кубометров. Эксперты консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione и трейдинговой компании Energi Danmark связывают динамику котировок с неопределенностью вокруг мирных переговоров Киева с Москвой. Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту Внуково-2 днем в четверг. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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